Verónica Llinás sobre el problema de los actores: "Se podría inventar algo"

Verónica Llinás es una de las actrices más talentosas del país. En esta etapa de aislamiento preventivo obligatorio, la artista se conecta con sus seguidores mediante la realización de sketchs de humor, que publica en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con Bendita TV, Llinás se pronunció sobre uno de los personajes que encarna en los videos, que es una mujer de clase alta transitando la cuarentena. “Es una mujer que no ha hecho nada en su vida, y no sabe cómo funciona el lavarropas o la heladera, o hacerse un huevo frito o arroz hervido”, comenzó diciendo.

“Me parece que es muy rico ese mundo para fantasear muchísimas cosas, y también para reírse de uno mismo. Yo también soy un poco esa, obviamente está exagerado eso, como también el rol de clase. Yo sé que toda la gente no es así, pero cuando uno hace humor exagera todo”, agregó.

Luego detalló qué más hace en sus días en aislamiento preventivo obligatorio. “En mi casa no tengo televisión, pero sí tengo compañía humana y animal. Muchas veces fantaseé con no salir. Obviamente ahora no es que estoy chocha, a veces me quiero colgar de un árbol. Igual quiero llevar un mensaje de positivismo”, dijo.

Por último, luego de que Mercedes Ninci planteara el tema, Llinás habló de la disputa entre los actores que piden ejercer su profesión de alguna forma. “No se puede mantener la cuarentena haciendo ficción, si tenés una escena de acercamiento o de beso no se podría hacer. Tal vez se podría inventar algo para reactivar la actividad respetando las medidas de aislamiento y todo eso. Tenemos que estar reinventándonos todo el tiempo”, indicó.