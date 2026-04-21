Trump extiende la tregua con Irán pero mantiene el bloqueo naval en medio de la presión diplomática

Trump prolonga el alto el fuego a pedido de Pakistán, mantiene el cerco marítimo y exige a Irán una propuesta unificada para avanzar en acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión del alto el fuego con Irán, aunque ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen. La decisión fue comunicada a pocas horas de que expirara la tregua inicial y responde a un pedido del gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto, con el objetivo de dar tiempo a Teherán a presentar una postura consensuada en la mesa de negociación.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, expresó Trump. El mandatario justificó la medida al señalar que el gobierno iraní “se encuentra gravemente dividido”, lo que, según indicó, dificulta la definición de una estrategia unificada.

La suspensión de la ofensiva, de acuerdo con el jefe de la Casa Blanca, busca facilitar una salida diplomática que permita avanzar hacia un entendimiento. En ese sentido, mencionó las gestiones del comandante del Ejército paquistaní, Asim Munir, y del primer ministro Shehbaz Sharif, quienes impulsan una nueva ronda de negociaciones. No obstante, Trump advirtió que la presión militar y el cerco económico seguirán vigentes mientras no haya avances concretos.

La decisión fue adoptada tras una reunión de emergencia en la Casa Blanca, con la participación de la cúpula de Seguridad Nacional, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros funcionarios. En paralelo, el viaje previsto de Vance a Islamabad quedó en suspenso ante la falta de confirmación oficial por parte de Irán.

La palabra de Trump

En declaraciones a la prensa, Trump insistió en que “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, pero advirtió que, en caso de no haber avances, Estados Unidos retomará la ofensiva militar. “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, afirmó, al dejar en claro que la ventana diplomática es limitada.

Desde Teherán, la respuesta fue crítica. La delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó negociar bajo presión. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, sostuvo en un mensaje difundido en las últimas horas.

Bloqueo naval

El bloqueo naval ordenado por Washington ya tiene impacto en la actividad portuaria iraní. El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses informó que, desde la implementación del cerco hace una semana, 28 embarcaciones fueron obligadas a regresar a puertos iraníes o modificar su ruta para evitar el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas del comercio global.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego”. Además, advirtió que interceptar buques mercantes y retener tripulaciones constituye una infracción grave del derecho internacional. “Irán sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones”, afirmó.