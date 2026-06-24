El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia.

El CGE informó que el 73,5% de los docentes asistió a las escuelas durante la jornada gremial, garantizando la continuidad del ciclo lectivo.

Un monitoreo exhaustivo realizado por el Gobierno de Entre Ríos permitió constatar que el 73,5 por ciento del personal docente concurrió este miércoles a los establecimientos educativos de la provincia, en el marco de las acciones gremiales impulsadas por los sindicatos del sector.

Según los datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE), las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida durante toda la jornada, con un nivel de cumplimiento de tareas que se consolidó desde las primeras horas de la mañana en las distintas localidades entrerrianas.

Alta asistencia docente pese al paro en la provincia

El informe oficial destacó que este porcentaje de asistencia permitió garantizar la regularidad del ciclo lectivo y preservar las trayectorias escolares de los estudiantes, asegurando el normal desarrollo de las actividades educativas en gran parte de la provincia.

Desde el ámbito educativo se valoró especialmente el compromiso de los docentes que optaron por concurrir a las aulas a pesar de las medidas de fuerza. Las autoridades señalaron que su decisión contribuyó a mantener las escuelas en funcionamiento y a priorizar el derecho de los estudiantes a recibir educación.

Asimismo, remarcaron que la presencia de más de siete de cada diez docentes en sus lugares de trabajo permitió sostener el servicio educativo y brindar continuidad a las actividades previstas para la jornada, en un contexto marcado por las acciones gremiales convocadas por los sindicatos docentes.

Los datos obtenidos reflejan, de este modo, un importante nivel de concurrencia en los establecimientos educativos de la provincia, garantizando el desarrollo de las clases y el acompañamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, el relevamiento realizado durante la jornada permitió contar con información precisa sobre el nivel de asistencia registrado en todo el territorio entrerriano.