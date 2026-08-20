Se sancionó al responsable de un predio en Rosario del Tala donde hallaron 2.493 envases de fitosanitarios almacenados sin habilitación ni medidas de seguridad.

Clausuraron un predio en Rosario del Tala y aplicaron una multa de 44,5 millones de pesos por residuos.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso la clausura total de un predio ubicado en Rosario del Tala y aplicó una multa de $44.592.507 por el acopio irregular de envases vacíos de fitosanitarios.

La medida fue establecida mediante la resolución 464/2026, luego de constatar que en el inmueble se almacenaban residuos sin habilitación ambiental y sin las condiciones necesarias para garantizar su adecuada contención.

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El procedimiento se inició a partir de una solicitud de la Municipalidad de Rosario del Tala, tras denuncias de vecinos por la situación registrada en un predio ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Urquiza.

Hallaron casi 2.500 envases

Ante la continuidad de los incumplimientos, el responsable del inmueble se negó a ser notificado formalmente, no ejerció su derecho de defensa y tampoco presentó documentación destinada a regularizar la situación.

Por ese motivo, el 9 de abril de 2026 se realizó un operativo con auxilio de la fuerza pública. Por orden del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala, se allanó el predio y se contabilizaron 2.493 envases vacíos de productos fitosanitarios.

Los recipientes permanecían almacenados a la intemperie, directamente sobre el suelo y la cubierta vegetal, lo que generaba un riesgo ambiental por la posible infiltración de líquidos hacia las napas subterráneas.

Además, se registraron olores y condiciones que podían favorecer la proliferación de plagas y roedores, con impacto sobre el entorno y los vecinos de la zona.

Retiro y tratamiento de los residuos

Los envases fueron retirados y trasladados a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) por la Asociación Civil Campo Limpio, donde serán acondicionados y sometidos al tratamiento correspondiente para garantizar una disposición segura.

Sin embargo, en el inmueble permanecen otros residuos peligrosos correspondientes a categorías diferentes de los envases de fitosanitarios. Estos materiales todavía no fueron retirados ni regularizados por el responsable.

Ante esta situación, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, resolvió disponer la clausura completa del establecimiento.

Una infracción a la normativa ambiental

La sanción se encuadra en el procedimiento administrativo iniciado por el incumplimiento de la Ley Nacional 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios.

La multa asciende a $44.592.507 y el responsable cuenta con un plazo de 10 días para efectuar el pago.

Desde la provincia señalaron que la medida busca reforzar los controles sobre la gestión de residuos peligrosos y garantizar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger la salud pública y los recursos naturales de Entre Ríos.