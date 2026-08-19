Walter, Aldana y Fiama se casaron en Uruguay y formalizaron su relación como una "trieja" ya formal

Luego de 13 años de pareja, Walter y Aldana sumaron a Fiama a su proyecto familiar. Los tres celebraron su unión con 100 invitados tras casarse en Uruguay.

Walter, Aldana y Fiama decidieron formalizar su relación y constituir una "trieja" formal con un casamiento en Uruguay, dado que la legislación argentina no contempla la figura legal para uniones de más de dos personas. Tras abonar una multa administrativa que les permitió concretar la ceremonia en el país vecino el pasado 30 de mayo, el trío celebró la unión con un festejo para 100 invitados.

La historia comenzó con la pareja original de Walter y Aldana , quienes llevan 13 años juntos. De manera conjunta, ambos evaluaron la posibilidad de sumar a una tercera persona a la dinámica familiar. La elegida fue Fiama , excolaboradora laboral de Walter y amiga cercana de Aldana. Si bien al principio la propuesta causó sorpresa en la joven, finalmente aceptó la integración tras varias charlas previas sobre el proyecto de vida en común.

En diálogo con El Tres TV

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres) Walter comentó: “Con Aldana hace 13 años que estamos juntos y joda va joda viene, le dije de sumar a Fiama a la relación. Charlamos con ella y un día le mandé un mensaje. Le dije, ‘mira, quiero hablar con vos’. Me dio vuelta hasta que me respondió que sí”.

“Nosotros siempre fuimos a lo clásico, locos, diría, y fue algo así que pensamos, lo charlamos los dos y dijimos, ‘vamos a intentar hacer esto’”, manifestó. En tanto, Fiama aclaró que no estaba en pareja: “Yo vivía sola con mis cuatro hijos y primero fue un balde de agua fría. Después cuando lo charlamos bien, ya ahí fue donde tomé la decisión y le di el sí”.

Actualmente, la familia reside en un terreno con dos propiedades ubicado en la localidad de Sauce Viejo. Los tres adultos comparten la vivienda trasera, mientras que en la casa frontal conviven los hijos. Walter reveló que tiene 12 hijos en total. Aldana y Fiama tienen cuatro cada una, publicó Rosario3.

Respecto a la rutina cotidiana y el impacto en la comunidad, las dos mujeres reconocieron un proceso gradual de adaptación en la convivencia y en el manejo de las emociones. Por su parte, Walter señaló que el entorno cercano tomó con naturalidad la decisión, al tiempo que remarcó la importancia del consentimiento y el diálogo continuo dentro del hogar para consolidar el vínculo.