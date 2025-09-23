Uno Entre Rios | Sociedad | Julio Alegre

Julio Alegre, el ladrillero que pide ayuda para poder someterse a una cirugía de columna

Julio Alegre trabaja en los hornos de ladrillos desde los 10 años, pero hace cuatro años que sufre de hernias y los dolores ya no le permiten trabajar.

23 de septiembre 2025
Julio Alegre tiene 45 años y está atravesando un delicado momento de salud.

Julio Alegre tiene 45 años y está atravesando un delicado momento de salud.

Julio Alegre es un referentes en el ambiente de los ladrilleros. Paceño de nacimiento, se radicó Paraná cuando tenía 10 años y a esa edad empezó a trabajar en los hornos. Pero desde hace cuatro años que viene padeciendo de hernias en su columna y los dolores ya no le permiten trabajar.

El Ruso, como lo conocen en el ambiente, debe someterse a una cirugía de columna, por lo que está recaudando fondos para poder solventar gastos y que le quede un ahorro que le permita subsistir durante los meses que le demandará su recuperación, además de poder pagarle a algún ayudante para que trabaje en su horno ese tiempo.

Alegre puso a disposición un alias para aquellas personas que puedan y deseen darle una mano: CLIMA.LENTE.MIEL a nombre de María Silva. Según lo comentado por el entorno del trabajador, serían unos 500.000 pesos los que estaría necesitando urgentemente.

El Papa Francisco bendijo un ladrillo cortado por Julio Alegre

En 2017 Alegre estuvo en el centro de la escena luego de que le enviara un ladrillo hecho por él al Papa Francisco, quien bendijo el material. En aquella oportunidad, Julio, trabajador de la Cooperativa Ladrillera de Entre Ríos, estuvo en Buenos Aires y les entregó el bloque de arcilla cocida a Enrique Palmeiro y Guido Savall, integrantes del Movimiento Misioneros de Francisco y Scholas Ocurrentes, quienes viajaron a Roma y visitaron el Vaticano en representación de la Cooperativa Ladrillera y la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra). Allí tuvieron un encuentro con el Sumo Pontífice quien les bendijo el ladrillo elaborado por Julio Alegre.

