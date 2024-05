¿Cuáles son los riesgos de ver partidos de fútbol por transmisiones piratas online?

Cada vez que juega su equipo, el fanático quiere verlo. Ideal siempre ir a la cancha, pero a veces esa alternativa se complica, por tema costos o traslado. O incluso no existe, si no está habilitado el público para el encuentro. La gran mayoría opta, entonces, por las transmisiones en vivo. Claro que suele implicar el pago del pack fútbol, y para ahorrarse ese dinero muchos se entregan a las transmisiones piratas online.

La transmisión ilegal de partidos de fútbol en vivo en páginas piratas constituye una trampa de alto riesgo para los usuarios de internet. De hecho, los hackers utilizan esos sitios como plataformas para concretar múltiples estafas virtuales.

"El único objetivo de los piratas es generar ingresos, sin importar cómo o a través de quién. Sus servicios ilegales resultan ser disparadores de otro tipo de delitos o un eslabón necesario para generar capilaridad de otros delitos vinculados con la disrupción de barreras de seguridad informática", aseguró Jorge Bacaloni, presidente de Alianza Contra la Piratería Audiovisual, según reproduce la agencia NA.

Remarcó que "todos los usuarios de sitios ilegales saben que para acceder a un contenido deben cliquear varios botones virtuales antes de poder reproducir lo que desean" y alertó que "en tales procesos los usuarios muchas veces activan archivos ejecutables que contienen malware e infectan sus equipos".

Por su parte, el fiscal Alejandro Musso, a cargo del Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), expresó que "los riesgos para el usuario son diversos. Desde una estafa lisa y llana, dado que no existe un producto detrás de la oferta, hasta un producto deficiente. Y existen riesgos inherentes a la deficiencia del producto, entre ellos la posibilidad de descarga de virus informáticos de todo tipo", advirtió Musso.

En los casos más graves, los delincuentes logran acceso a computadoras, celulares y otros dispositivos, e incluso a cuentas bancarias o billeteras digitales.

Además, ingresar a páginas piratas para ver fútbol provoca el desfinanciamiento de los clubes, aseveró Bacaloni: "Si la piratería crece, las empresas ya no podrán pagar los derechos para transmitir porque no habrá rentabilidad y, consecuentemente, esto llevará a la destrucción de instituciones deportivas de calidad, no habrá infraestructura, ni talentos locales". En ese sentido, agregó: "Cuando una persona decide ver fútbol en una plataforma pirata tiene que tener en claro que está atentando contra el desarrollo de ese deporte".