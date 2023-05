Un pastor convocó a destruir estatuas del Gauchito Gil

"Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá qué grandote que es", manifestó el pastor mientras enfocó a su compañero que, armado de un matafuegos, intentó derribar la imagen. "Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús", prosiguió el pastor. Seguidamente mostró cómo arrancaba una cruz y procedió a destruir las ofrendas que los devotos dejaron al santo pagano en la ciudad de Merlo, provincia de San Luis.