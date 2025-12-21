Solsticio de verano inicia hoy: detalles del fenómeno astronómico

El solsticio de verano el día más largo del año, dando inicio a una temporada que promete temperaturas superiores al promedio en Argentina.

Este domingo, a las 15.03 comienza el solsticio de verano 2025 en Argentina. Se trata del día más largo del año, dando inicio a una temporada que promete temperaturas superiores al promedio.

En el hemisferio sur, el evento astronómico marca el inicio oficial de la estación más cálida en la Argentina. El fenómeno determina el momento en que el Sol alcanza su máxima declinación sur respecto al Ecuador. El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) precisó que el verano comienza exactamente a las 15:03 hora oficial argentina.

Detalles del fenómeno astronómico

El solsticio (del latín solstitium, "sol quieto") representa el punto de máxima altura solar sobre el horizonte:

Inclinación terrestre: Ocurre cuando el eje de la Tierra alcanza su máxima inclinación de aproximadamente 23,5 grados hacia el Sol.

Luz diurna: Se registra la jornada con mayor cantidad de horas de luz y la noche más corta del año.

Radiación: Este posicionamiento provoca la mayor incidencia de radiación solar en nuestra región.

verano calor sofocante.jpg La ola de calor sigue golpeando a los amantes del frío.

Pronóstico estival y salud

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un ciclo estival con temperaturas que superarán los valores promedio históricos. Un informe trimestral del organismo advirtió sobre un riesgo incrementado de olas de calor, principalmente en el norte y centro del país.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados

Hidratación y protección: Incrementar el consumo de agua y utilizar bloqueador solar y prendas adecuadas.

Horarios: Evitar realizar actividades al aire libre en los horarios de máxima exposición solar.

Grupos de riesgo: Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Tras el inicio del verano, el periodo de luz diurna comenzará a reducirse gradualmente hasta el próximo equinoccio de otoño, previsto para el 20 de marzo de 2026.