Paciente oncológica logró conseguir su medicación gracias a una mujer

"En principio mi ginecólogo me aconseja ponerme una prótesis, o sea, una cirugía reconstructiva de la mama y en ese momento la obra social UTA, me reconoce la cirugía pero no me reconoce las prótesis, entonces llamé a un abogado, se hace un recurso de amparo y luego me las reconocen", indicó Silvina a UNO . Posteriormente se opera y comienza con los tratamientos de quimioterapia, rayos y con medicación vía oral. Pero, esta última tuvo que ser reemplazada ya que el cáncer avanzaba en el cuerpo de la paciente. El 7 de octubre de 2024 deciden prescribirle Nilgabant Fulbestrant 250 mg (alrededor de $3.800.000) y Piqray alpesilib 150mg (alrededor de $8.000.000). Ambas pastillas sirven para mujeres posmenopáusica con cáncer de mama avanzado. De esta manera, la mujer debería gastar $12 millones por mes.

Para ese entonces, desde la obra social comienzan a haber demoras para la autorización de los remedios: "No me daban una razón, o sea, no me decían 'no te la vamos a dar porque no hay plata, no te la vamos a dar porque no queremos, te falta tal papel', nunca dieron un motivo por el que no me la daban", explicó Silvina. Posteriormente se realiza un nuevo recurso de amparo, le entregan la medicación el 29 de noviembre y para el 9 de diciembre solicita nuevamente una autorización que, hasta el momento, no ha llegado.

Alivio para la paciente

Silvina comunicó a UNO su gran alegría por conseguir la medicación adecuada para su tratamiento: "Conseguí que alguien me las donara por medio de Erika Maidana. Ella se contactó con una fundación de cáncer en Buenos Aires y allá me consiguieron las ampollas. Así que el martes temprano en la madrugada viajamos hasta Monte Grande y me encontré con la señora, con la cual estoy muy agradecida por todo lo que anduvo para poder conseguírmelas".

En cuanto a la obra social, Silvina comentó que el abogado de la empresa le respondió que cumplirán con el tratamiento y le entregarán la medicación a futuro. En ese sentido, agradeció al os medios de comunicación por la difusión porque consiguió finalmente la respuesta de la obra social UTA y finalmente agradeció a la gente por la colaboración monetaria a través de un alias que difundió en primera instancia (la cuenta ya fue cerrada).