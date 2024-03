Ante el ajuste nacional, Provincia refuerza los tratamientos contra el cáncer

En este marco, UNO dialogó con el director del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), el doctor Nicolás Fernández, para conocer cómo se trabaja en la provincia. El IPC es un organismo que depende del Ministerio de Salud de la provincia. El referente destacó el trabajo del Banco de Drogas de Entre Ríos, encargado de distribuir los medicamentos en todos los efectores de salud.

Paciente cáncer qimioterapia.jpg

Sobre las tareas del IPC, señaló: “Tiene actividades especificas de implementación provincial de los programas nacionales: prevención de cáncer de cuello de útero, prevención del cáncer de mama, prevención del cáncer colorrectal. Cada una de estas líneas tiene su estrategia individual y lo que hace el IPC es la adaptación del nivel provincial de estas estrategias planteadas por el Instituto Nacional del Cáncer. Se distribuye de forma diferente cada uno de los programas en el territorio provincial, algunos tienen más tiempo transcurrido, como el programa provincial de prevención de cáncer de cuello de útero, que tiene implementaciones homogéneas en todo el territorio, cáncer de mama también lo suyo y cáncer colorrectal se haciendo una implementación progresiva acorde a la respuesta de endoscopía que se le puede dar a la estrategia. Además, el IPC cuenta con un área de cáncer infantil, que funciona en el hospital San Roque y se articula también con el programa nacional. Con respecto a los cuidados paliativos, tenemos referentes en adultos y pediátricos”. Agregó: “En lo que es asesoramiento genético en oncología, atención de síndromes heredofamiliares o cánceres provocados por síndromes heredofamiliares, hay un consultorio en el hospital San Martín, en el cual se hace la evaluación de estos pacientes que pueden tener cáncer relacionado a síndromes heredofamiliares. Con respecto a salud mental, en oncología hay un área por profesionales, tienen grupos y talleres de contención y todas las estrategias comunicacionales del IPC pasan por este área, en el cual se le da una mirada global al mensaje para que pueda ser bien recepcionado por parte de la población”.

Responsabilidades

Ante la posibilidad de falta de medicamentos, UNO conversó con Laura Petrucci, presidenta de la fundación Crisálida, una organización que se dedica a acompañar a niños y adolescentes en tratamientos oncológicos, así como a sus familias, quien expresó: “Nosotros en Entre Ríos no hemos tenido ningún reclamo de las familias de falta de medicamentos, sobre eso que decían que se cerró la Dadse. Estamos en un grupo con varias organizaciones del país, y en Entre Ríos no tenemos problemas porque el Banco de Drogas funciona perfectamente bien. Como fundación nunca recurrimos a ese organismo porque siempre lo resolvimos dentro de la provincia, cuando hemos necesitado algo”. Petrucci agregó: “Sé que otras organizaciones, como en Tucumán por ejemplo, sí les afecta porque la provincia todavía no les da respuestas cuando necesitaban algo especial, entonces recurrían a ese organismo, pero nosotros no, nunca. Es más, no hemos tenido ningún reclamo de los padres ni de los chicos que están en tratamiento en Buenos Aires”.

En este momento Crisálida acompaña a 25 familias con tratamiento activo, recibe donaciones y realiza ferias americanas para recaudar fondos. Para obtener más información sobre la labor, se puede ingresar a la pagina de la fundación.

En cuanto a los tratamientos en adultos, trabajadores del hospital San Martín indicaron que el área de Oncología trabaja de manera integrada con los demás servicios, a depender del caso de cada paciente: “No nos ha faltado nada, puede demorar la llegada de algún otro medicamento, pero lo oncológico siempre llega del Banco de Drogas”.

bancodedrogas.jpg Pese al ajuste, el Banco de Drogas de Entre Ríos abastece a toda la provincia.

Casos y prevención del cáncer

Fernández detalló: “Los cánceres más frecuentes se diferencian en lo que es varones y mujeres. En mujeres, la incidencia de cáncer más frecuente es el de mama, en segundo lugar es el cáncer colorrectal, lo que también genera la mayor mortalidad. Posteriormente, el de pulmón y el cervicouterino es la tercer causa de incidencia. Con respecto a los varones, el cáncer más frecuente es el de próstata, le sigue el colorrectal y tercero el cáncer de pulmón, en mortalidad se refleja de modo similar.”

En cuanto al porcentaje de casos en relación a nivel nacional, Entre Ríos se encuentra en un lugar de mediana posición. El médico explicó: “El cáncer es una enfermedad multifactorial, que tiene un componente genético y un componente ambiental, dependiendo del tipo de localización, la estirpe, a veces puede haber más peso de la genética y a veces más peso de los factores ambientales. La mayoría de los tumores tienen mayor frecuencia de casos esporádicos, son casos que no están relacionados con la herencia y tienen mas relación con el envejecimiento de la persona. El cáncer esta aumentando porque la población está envejeciendo y es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que genera mayor mortalidad en la población”.

En este sentido, recordó: ”En todos los tipos de tumores, siempre la detección temprana aumenta la chance de sobrevida. Nosotros tenemos tres líneas de estrategias de prevención: por ejemplo el tumor de cáncer de colon y recto y el tumor cervicouterino se pueden prevenir porque se pueden detectar en fase premaligna o precancerígena, haciendo un tratamiento y que el cáncer no se genere. Con respecto al cáncer de mama, no hay una detección con un estudio que genere una prevención, las mamografías, las ecografías y las resonancias mamarias, en su justa indicación, lo que puede hacer es detectar los estadios tempranos. Con la detección en estadios tempranos siempre mejora la sobrevida, en estos dos tipos de cánceres la chance de curación es de un 90%.”

Resaltó: “No hay que olvidarnos que si bien esos son estrategias de prevención secundaria, hay estrategias de prevención primaria que son muy importantes, como la modificación de hábitos. Estos hábitos son factores de riesgo, no sólo para el cáncer sino para otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son los cambios de hábitos? Una dieta equilibrada, variada, buena hidratación, evitar el tabaco, disminuir el consumo de alcohol, realizar actividad física de forma regular, disminuir la exposición solar o hacerlo fuera de horarios pico, siempre con protección, y la vacunación contra el VPH a partir de los 11 años para la prevención del cáncer de cuello de útero. Es muy importante remarcar que estos factores de riesgo se pueden modificar y lo ideal es que se haga desde la edad temprana, así se disminuye el riesgo de una enfermedad crónica no transmisible”.