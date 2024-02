Oriana Cherini, representará a Entre Ríos internacionalmente

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oriana Cherini (@orianacherini)

"Es un orgullo y una oportunidad muy interesante para la provincia", introdujo Oriana quien representará a Entre Ríos llevando diversos productos entrerrianos a Rusia y argumentó que el Festival Mundial de Juventudes 2024 es una gran posibilidad para crear y reforzar vínculos internacionales a través de una serie de eventos culturales educativos empresariales y políticos : "Posteriormente habrá un programa regional en el que participarán varios seleccionados en el interior de Rusia", detalló. En ese sentido comentó que el grupo de jóvenes se conforma por estudiantes y egresados de carreras como Ingeniería, Cultura, Ciencias Políticas, Derecho, lo que genera que el festival esté nutrido en cuánto a contenido y temáticas. "Llevaremos fútbol, folclore y mate para compartir", bromeó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oriana Cherini (@orianacherini)

Oriana es una de las únicas dos personas que viajarán por la provincia de Entre Ríos y por mera casualidad representará a la costa del Paraná ya que su compañero es de la costa del Uruguay: "Además, tenemos compañeros de otros puntos del país y representantes de las distintas regiones, pero no de todas las provincias". Ya que el criterio de selección es profesional y no federal. La licenciada habla un fluido inglés que le permitió abrir diversas puertas a lo largo de su corta pero rica trayectoria de relaciones internacionales y ahora la delegación del Festival les da acceso a los participantes de que puedan tomar clases de ruso. Finalmente dijo: "Me quiero volver habiendo hecho contactos y vínculos con personas e instituciones de muchos países y traer oportunidades para poder federalizarlas. Que deje de estar todo concentrado en Buenos Aires".