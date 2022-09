Martes 13: qué se usa para ahuyentar la mala suerte

El comerciante contó que las limpiezas son rituales que tienen el objetivo de ahuyentar la negatividad y armonizar espacios. También, se pueden comprar kits con estos rituales que, además de los materiales necesarios, incluyen las instrucciones y se deben realizar por seis o siete días.

Daniel destacó el movimiento de clientes durante los días previos a la "temida" fecha, pero también hay épocas particulares donde se registran más compras. "Cerca de fin de año o una vez iniciado el nuevo año, la gente quiere empezar o terminar bien y adquiere rituales". También indicó que muchos de los clientes se acercan con varios días de anticipación para tener los rituales preparados.

Por otro lado, reflexionó sobre el significado que acarrea la particular fecha. "Es un día especial, pero no es de mala suerte en el sentido que sucederán determinadas cosas. Hay que prepararse, estar prevenido y hacerlos rituales que ayudan a contrarrestar lo que pueda venir y atraer la buena fortuna".

Asimismo, destacó que las malas rachas no son algo puntual que acarrean las personas. "La persona se propone objetivos que, a veces, no pueden lograrse. Por eso este tipo de rituales hacen que uno potencie la energía y ayuden a lograr esas metas, pero encender una vela no quiere decir que se alcanzará todo sino que se predispone y ayuda", expresó.

