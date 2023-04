Kinefilaxia: el kinesiólogo Diego Rodríguez presentó un taller en la UAP

En el taller, realizado en el Auditorio Mayor de la UAP y organizado por el Centro de Asistencia Estudiantil (CAE), se desarrollaron dos niveles, uno por la mañana y el otro por la tarde, el oriundo de Gualeguaychú interactuó con estudiantes de la universidad y deportistas de la zona, proponiendo distintas actividades, teóricas y prácticas, que proveyeron a los participantes de herramientas y competencias muy importantes para el cuidado de la salud y administración de los hábitos en el deportista.

Sobre la kinefilaxia se indica que está enfocada en la prevención y para eso, el profesional de la kinesiología buscará generar espacios internos en las zonas críticas donde el cuerpo está bloqueado y así permitirle a las emociones y pensamientos que se expresen de forma natural y fisiológica.

Consultado por UAP Noticias, Diego Rodríguez compartió el concepto que destaca a la Kinefilaxia: "Es un pilar muy importante en la formación de un kinesiólogo, cuya palabra significa prevención a través del movimiento".

kinesiología.jpg Herramientas. El oriundo de Gualeguaychú interactuó con estudiantes de la universidad y deportistas de la zona, proponiendo competencias importantes para el cuidado de la salud. Prensa UAP

Al momento de conocer los objetivos que persiguió el taller desarrollado el lunes, el profesional especialista en Kinefilaxia sostuvo: "La meta es tomar conciencia, desde edades tempranas y, sobre todo, desde lo formativo, de que la salud es un concepto biopsicosocial y que requiere de todas las disciplinas para alcanzar una integración, salud y calidad de vida en las personas. Es decir, no solo es alcanzar los parámetros médicos (que son importantes) sino que, a través del movimiento obtener bienestar. Hoy sabemos que, una buena alimentación, el descanso y la actividad física son tres pilares importantes para la salud y la calidad de vida. Estos, en contraposición a la triada de la posmodernidad: un mal descanso, una movilidad supeditada a dos polos (sedentarios o deportistas de alto rendimiento) y la comida chatarra. La experiencia de este taller intentó concientizar acerca de ser consecuentes con que, para movernos no necesitamos recursos extraordinarios, solo un buen espacio (como el que dispone esta universidad) y un cuerpo disponible. Este es el objetivo más importante".

Las actividades que el taller propuso integraron a los casi cien participantes en estos conceptos rectores que esta oferta estableció desde un principio. Además, el plan tuvo la intención de que, cada persona, se transforme en un promotor de estos principios rectores de la Kinefilaxia. "Nosotros somos agentes promotores de la salud, y no solo de la enfermedad", explicó el licenciado Diego Rodríguez y agregó: "Obviamente, esto es un gran desafío y sabemos que la salud es un valor fundamental y que, en la prevención hallamos la herramienta para hacernos de este bienestar, evitando la enfermedad y sus niveles consecuentes. No existe un momento oportuno para prevenir, cada instante es una posibilidad activa para poner en práctica este patrón de calidad de vida".

Rodríguez también compartió su mirada el campus universitario: "Estoy sorprendido y muy agradecido. El que me hayan abierto las puertas de esta casa de altos estudios, conocer este lugar, realmente, ya que soy una persona que he tenido la posibilidad de viajar y visitar muchos países del mundo, viendo cómo se gestiona la salud aquí, me produce una grata sorpresa. Esto me genera un compromiso muy grande para tratar de colaborar en todo lo que se pueda, para con los estudiantes y con la UAP, acompañando los procesos que se propongan desde este lugar".

rodríguez.jpg Especialista. "Hoy sabemos que, una buena alimentación, el descanso y la actividad física son tres pilares importantes para la salud y la calidad de vida", dijo Rodríguez.

Carrera

Desde hace más de 20 años Diego Rodríguez acompaña y motiva a las personas a que se muevan de forma saludable, realizando acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de disfunciones posturales.

Trabajó como profesor de Fisiología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de Kinefilaxia en Maimónides y actualmente en la Universidad Abierta Interamericana. Dicta cursos de preención y kinesiología deportiva siempre con el objetivo de unir y potenciar la univesidad, los colegios de kinesiólogos y el sistema asistencial público y privado.

Además, desarrolló parte de su carrera en fútbol y rugby y acompañó a tenistas de la talla de David Nalbandian, José "Chucho" Acasuso, Nadia Podoroska y Juan Martín del Potro.

