El horóscopo para este martes 14 de abril de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenes que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenes que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 12 de abril de 2026

El horóscopo para este lunes 13 de abril de 2026

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor irá «viento en popa». Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Sus sueños profesionales se harán realidad. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Para hacer régimen la fuerza de voluntad es imprescindible.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si no quiere malas caras, modere su lengua. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Un baño de sales es algo muy recomendable.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Puede tener grandes gastos inesperados. La monotonía se adueña de usted en su trabajo. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro. No se precipite ante esas ofertas laborales. Disfrutará de un buen tono vital.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Ahorre intentando controlar los gastos. Procure que no le afecten los cambios laborales. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Cuidado con los consejos sentimentales, no siempre ayudan. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. No debe olvidar sus compromisos profesionales. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su pareja tiene que viajar; no se deprima y salga con sus amigos. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Buen día para llevar adelante una iniciativa laboral provechosa. El abandono físico puede arruinar su estómago.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. En el trabajo, valoran mucho su intuición. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Oportunidad de formalizar un compromiso sentimental. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Relájese, tiene que huir de la crispación.