Horóscopo: viernes 28 de abril de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se sumergen en ciertos pensamientos con ansias de liberarse de algunas cuestiones que sus vidas cotidianas tienen implícitas. No se detengan frente a lo que su corazón les dicta con respecto a esa persona. Después de todo recordar que somos seres libres.

Momento de color: rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Comienzo de cierta actividad que les daría un buen resultado a nivel económico. Las cosas transparentes siempre nos llevan a un buen resultado. No teman plantear sus verdades. La autenticidad es parte de la paz interna.

Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Guardan en sus fueros íntimos algo que les produce angustia. Deberían replantearse hasta qué punto es lo que deben hacer. Eviten la posibilidad de sufrimiento. Un negocio interesante podría generarse luego de una conversación con alguien de su confianza.

Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No posterguen tratar de mantener ciertas reuniones que deben tener con personas de su entorno laboral. Llega a ustedes alguien nuevo a sus vidas que les hará comprender muchas cosas en el plano espiritual-afectivo. Saber oír al otro es un deber.

Momento de color: granate.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Estado anímico de euforia que les hace soñar con cosas que en otro momento considerarían imposibles. No se permitan dejar de probar otra vez lograr lo que esperan con esa persona en la que piensan tanto. Nada es imposible, pero el destino también hace su jugada.

Momento de color: verde agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Superan una situación de tirantez que se daba con alguien con quien comparten la rutina diaria. Las cosas en su relación afectiva podrían mejorar si ponen las ganas necesarias de continuar con esa persona. Cuando el amor es real todo se puede.

Momento de color: cereza.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cobijan la posibilidad de realizar un viaje de trabajo que les aportaría mucho éxito. A veces nos cuesta decidir pero hay situaciones que no nos dan muchas opciones. Superación. No aferrarse al miedo nunca, porque paraliza y no aporta nada.

Momento de color: cian.

Escorpio (23 de septiembre al 22 de noviembre) Prolijidad y logro en situación que se da en sus lugares de trabajo. Sepan hacer los reclamos que desean en este día en que la aspectación planetaria es favorable. Se ilusionan con alguien. Probarnos, saber de nosotros mismos ante las cosas.

Momento de color: plata.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No estarían bien predispuestos para concurrir a reunión social a la que son invitados. Saquen fuerzas de donde no tengan y vayan. Un llamado los tentará a reencontrarse con alguien de su pasado afectivo. Respetar los compromisos adquiridos hace bien.

Momento de color: púrpura.

Capricornio (22 de septiembre al 20 de enero) Detectan algo que no les parece bien en su lugar de trabajo. Traten de revisar sus papeles y releer cosas que han firmado en otro momento. La situación afectiva hoy llega a un punto en el que sentirán la necesidad de tomar una decisión. No postergarse.

Momento de color: melón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Recuperan algo que daban por perdido. Sentirán nostalgia por no ver a alguien que quieren. No supongan que es tarde, simplemente hagan el intento. No es un buen día para firmas. Ser derrotista nunca es una buena condición para estar bien.

Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La situación laboral prospera. No sientan ansiedad por recibir ciertas respuestas pendientes. Su intuición les dará la pista segura sobre un problema que sólo ustedes pueden resolver. Creer en nosotros y en nuestras capacidades es un muy buen punto de partida.

Momento de color: manteca.