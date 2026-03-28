La apuesta de Exequiel Bastidas en 2026 arrancó bien

Exequiel Bastidas decidió, para este año, competir en la Clase 2 del Turismo Nacional y en dos fechas disputadas siempre ha estado entre los de adelante.

Para esta temporada, y por varios motivos, Exequiel Bastidas tomó la determinación de pasar a correr en la divisional menor del TN, y así explicó tal decisión: “El 2025 fue un año bastante complicado para mí. En base a eso, venía muy apretado económicamente así que decidí bajar a la Clase 2”. Luego, agregó: “Tuve varias propuestas, pero cuando me habló Alejandro Bucci (propietario del Ale Bucci Racing) no lo dudé, porque conozco al equipo, lo conozco a él y los resultados que han tenido”.

De este modo, Bastidas arrancó un nuevo desafío al mando de un Toyota Yaris totalmente nuevo que construyó el equipo para esta temporada. Una gran apuesta para uno y otros.

Pero para tomar tal determinación, ocurrió una situación primaria muy poco feliz que fue un fuerte accidente sufrido en la competencia final de Clase 3 del TN, en marzo del año pasado en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde impactó de manera fortísima y mientras estaba volcado su Chevrolet Cruze, directo contra el paredón externo de la recta principal del circuito cordobés tras ser rozado por un rival.

“Caminé el circuito, y al pasar por ese lugar uno como que revive un poco esos recuerdos. Era una sensación rara el volver a un lugar que hizo que me cueste todo el año pasado, pero me sentí muy cómodo de entrada, desde que salí en el primer entrenamiento estuve super confiado. Me lo tomé como un fin de semana más”, comentó Bastidas a Ovación sobre su retorno al trazado de la provincia mediterránea.

“En el Cabalén estuvimos muy bien, salvo en la final que tuvimos una tendencia media rara que creemos que ya sabemos lo que pasó, así que calculo que vamos a mejorar en esa parte para la próxima carrera. Las cosas que quedaron por pulir de Paraná, se pulieron para Córdoba, y funcionamos muy bien de entrada ahí”, detalló Bastidas.

El siempre competitivo Turismo Nacional

Con todo, dos buenos funcionamientos en dos fechas lo “dejan tranquilo para lo que viene” pero la Clase 2 es una categoría muy pareja, y Exe lo tiene claro: “Hay que laburar bastante y estar metido ahí entre los 5 de adelante para poder pelear el campeonato”.

Lo que se viene para Exequiel Bastidas

¿Qué sigue en el calendario para Bastidas? El autódromo de Rosario, el fin de semana que viene (4 y 5 de abril). ¿Y cómo es? “Rosario es un circuito bastante trabado; creería que ahí van a doler los kilos”, analizó, cerrando como conclusión, el propio piloto.