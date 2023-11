Horóscopo para este 21 de noviembre de 2023

Día poco favorable para las relaciones sentimentales. Consulte a un experto en asuntos financieros. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

Tauro

Se alegrará de acudir a una reunión social. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. El estrés le hará sentirse apático y desanimado.

Géminis

Los grandes pensamientos nacen en el corazón. Día para resolver asuntos financieros delicados. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Comienza a recuperarse de esa pequeña depresión.

Cáncer

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

Leo

Déjese llevar por la pasión. Buena suerte en los asuntos económicos. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Virgo

Dedíquese a ayudar a los demás; eso le hará sentirse bien. No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Las obsesiones no son buenas compañeras.

Libra

Etapa en la que va a conocer gente encantadora. Su dinero necesita una inversión. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

Escorpio

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. Ya es tarde para arrepentirse de los gastos realizados. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Disfrutará de un buen tono vital.

Sagitario

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Leves molestias de vejiga o riñones.

Capricornio

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Jornada aciaga para inversiones o negocios. Otras obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

Acuario

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Prepare un plan para sus inversiones. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Está en forma, lleno de vitalidad.

Piscis

Tiene noticias de un familiar con el que había perdido el contacto. Haga un uso más inteligente de su dinero. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. La espalda le dará algún problema, revise su colchón.