Horóscopo: domingo 30 de abril de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Les advierten acerca de alguien. Traten de comprobar por ustedes mismos las cosas, no sean influenciables en este caso. Una verdad que llega de la mano de alguien relacionado con sus afectos los hace feliz. Tener fe, saber que la fe ayuda en todo.

Momento de color: naranja.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Lo que esperan de esa persona que les interesa quizás puedan lograrlo si maneja la relación sin tanta presión. Comprender que exigiendo e influyendo para la demanda propia es un error. Un importante mensaje de alguien que está lejos le servirá.

Momento de color: uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La probabilidad de rehacer una relación es cercana. Sepan distinguir el momento de tratar ese acercamiento. Especial reencuentro tendrán con parientes que hace tiempo que no ven. Descubrir en el otro sus mejores partes y valorarlas.

Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lo importante de la jornada es que traten de mantener la calma y no manifestar cosas que estarían de más. Las cuestiones internas de sus parejas traten de hablarlas en vez de negarlas. La verdad como estandarte y objetivo en la vida.

Momento de color: cian.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Comienzo de una relación afectiva que podría darles grandes satisfacciones. No se obliguen a decir lo que no sienten frente a sus familiares, ellos comprenderán. Saberse acompañado es importante. No teman ser queridos y valorados.

Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se completa un ciclo en el plano afectivo. Logran madurar junto a las personas que comparten sus vidas. Sentimientos que crecen, alegrías compartidas. Saber que siempre en la vida llega la hora de ser felices. La esperanza debiera ser constante.

Momento de color: café.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Lugar ganado frente a personas que esperaban de ustedes lo que en realidad demostró. Un llamado importante los alegrará y los hará permitirse pensar cosas que en otro momento por precaución no se permitían. Alegría que llega en el plano familiar.

Momento de color: frambuesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lo que desean lograr a nivel sentimental deberían creer que puede darse. El punto es no quedarse en supuestos y comenzar a buscar en la vida lo que añoramos. No olvidar que la felicidad es un derecho es un buen modo de comenzar a buscarla.

Momento de color: cereza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de septiembre) Un encuentro interesante les dará la sensación de haber encontrado a quien buscan. Logran saber cosas de alguien de su entorno familiar que los ayudarán a comprenderlo y tratar de ayudarlo. Buscar el por qué de las cosas pero sobre todo la capacidad de poder soltarlas.

Momento de color: azul profundo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Actitud positiva de alguien que los estima mucho. Su poder de seducción los colocará en un lugar de privilegio frente a los ojos de las personas que a ustedes les interesa. Permitirse seducir a la hora de sentir impulsos sanos y genuinos ante el otro.

Momento de color: plateado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Traten de permitir que ciertas personas les digan algo que quieren decirles. A veces los modos que tenemos hacen que los demás piensen de nosotros cosas que no somos. Se abren puertas en el plano económico con perspectivas sólidas.

Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La principal razón por la que deberían tratar de entablar ese diálogo es para lograr quitarse de encima un peso que no debieran tener. El punto es no hacernos responsables de las cosas de los demás, ni invadir ni que nos invadan.

Momento de color: rosa.