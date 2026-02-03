Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del martes 3 de febrero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al martes 3 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

3 de febrero 2026 · 07:34hs
Este es el horóscopo correspondiente al martes 3 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La relación de pareja va viento en popa. Su economía deja mucho que desear. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Si va a nadar, proteja sus oídos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No se enfade con aquellos que se opongan a sus deseos. Momento para generar prosperidad económica. Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente. Controle de lo que come.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Día ideal para aumentar sus ganancias. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Resuelve, por fin, un viejo asunto amoroso. Todo sube menos su economía. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Un poco débil, cambie sus hábitos diarios.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles deseados. Su tesón es envidiable en el trabajo. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Va a conseguir sus metas profesionales. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ponga romanticismo en su vida. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Sus esfuerzos laborales se verán recompensados. Buen momento psicológico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Hable con su médico de ese cansancio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Situaciones favorables para encandilar a su pareja. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Jornada laboral un poco tensa, pero satisfactoria. Hoy estará lleno de vitalidad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las opciones sentimentales se le amontonan. Día perfecto para invertir. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

