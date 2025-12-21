Despiden a Miguel Girard, maestro que dedicó su vida a la escuela pública rural

Miguel Girard, docente rural jubilado y figura de la educación pública en zonas rurales, falleció este domingo a los 74 años. Se encontraba internado desde el viernes a raíz de una complicación en su estado de salud. Su partida provocó una honda conmoción en la comunidad educativa de Villa Urquiza, donde su nombre quedó ligado, durante décadas, al compromiso, la dedicación y la cercanía con sus alumnos y sus familias.

Girard había nacido y crecido en el ámbito rural. Realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 41 “José María Berutti”, en el paraje La Balsa, dentro del ejido de Villa Urquiza. Aquella escuela no solo fue el escenario de su infancia, sino también el punto de partida de una vocación que lo acompañaría toda la vida.

Con el tiempo se formó como maestro rural en la Escuela Juan Bautista Alberdi. Apenas obtuvo su título, eligió regresar al lugar donde había aprendido sus primeras letras: volvió a la Escuela 41, esta vez como docente, dando inicio allí a su camino profesional frente al aula.

En más de una oportunidad resumió esa experiencia con una frase que hoy adquiere un valor especial: “Me fui como alumno y volví como docente”. Tenía apenas 18 años cuando comenzó a enseñar en la misma institución donde habían trabajado quienes fueron sus maestros, a quienes siempre recordó con respeto y agradecimiento. Estaba casado con Angélica Margarita Martínez y era padre de cuatro hijos, Carina, Valeria, Ayelén y Germán.

Trayectoria

Su trayectoria incluyó el paso por diversas escuelas rurales, desempeñándose primero como suplente y luego como titular y director. A pesar de esos recorridos, el lazo con la Escuela 41 nunca se interrumpió. Allí decidió regresar para cerrar su carrera y jubilarse, convencido de que ese espacio representaba su verdadero hogar.

Para Miguel Girard, la escuela rural era mucho más que un ámbito educativo. La concebía como el centro de la vida comunitaria y al docente como un referente cercano y constante. Acompañó a generaciones de estudiantes no solo en su formación escolar, sino también en su día a día, con una presencia comprometida y solidaria que dejó una huella profunda y perdurable en la comunidad.

La calle en homenaje a los maestros alberdinos

En agosto de 2023, una calle de la localidad de Villa Urquiza fue bautizada "Maestro Alberdino". Se encuentra a pocos metros del tanque de agua de la comuna, lindera a la casona de un docente ya fallecido, Rolando Rivero, y en intersección con calle Justo José de Urquiza, Maestro Alberdino.

En el acto que se hizo entonces, Girard dijo: “Ser maestro alberdino conlleva un sentimiento que es muy difícil de explicar con palabras, es una emoción muy grande porque el sentido de pertenencia que tenemos quienes pasamos por la escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi y que luego abrazamos la docencia como una forma de vida, es enorme. La docencia es algo que nos enorgullece sea cual sea nuestra etapa de la vida porque maestros somos por siempre, es una función, un sentido, un modo de estar en el mundo y vincularse con el otro. La función del maestro es a veces desvalorizada socialmente, tanto en la formación y en la actividad diaria, sin embargo es una de las tareas más creativas que se pueden asumir, porque es pensar en el futuro con los otros, es construir futuro con otros. Hoy acá se rinde homenaje a los maestros alberdinos y es justicia. Son tantas las historias de maestros alberdinos, dispersados por los parajes más remotos del país”.