Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del domingo 9 de noviembre de 2025

Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

9 de noviembre 2025 · 09:10hs
Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.
Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.
Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.
Horóscopo del domingo 9 de noviembre de 2025

Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

Horóscopo del sábado 8 de noviembre de 2025

el horoscopo para este viernes 7 de noviembre de 2025

El horóscopo para este viernes 7 de noviembre de 2025

El domingo te invita a bajar un cambio y conectar con lo emocional. En el amor, se aproxima un diálogo importante que puede aclarar el rumbo. Cuidá tu descanso: tu cuerpo necesita pausa.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día ideal para disfrutar de la familia y los placeres simples: buena comida, buena compañía y cero estrés. En el amor, hay estabilidad y ternura. Sentís gratitud por lo que construiste.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente sigue inquieta, pero hoy conviene no sobrepensar. En lo afectivo, una charla o mensaje inesperado puede alegrarte el día. Momento para disfrutar del presente sin planear tanto.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El hogar será tu refugio. Un domingo ideal para compartir con quienes amás o simplemente descansar. En el amor, el romanticismo está latente. Escuchá tu intuición, te guiará bien.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La jornada trae alegría y ganas de celebrar. Podrías recibir una invitación o encuentro que te recarga de energía positiva. En el amor, la pasión se combina con diversión.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (1)

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día para reconectar con vos mismo y dejar atrás el estrés de la semana. En el amor, si estás en pareja, necesitás un espacio de diálogo sincero. Si estás solo, valorá tu paz interior.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El domingo se perfila armonioso y equilibrado. Un paseo, una comida especial o un reencuentro traerán alegría. En el amor, la comunicación fluye con naturalidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones estarán más intensas de lo habitual, pero también más claras. En el amor, podés descubrir algo que te da certeza sobre lo que querés. La intuición te acompaña.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para disfrutar, reírte y sentirte libre. Las obligaciones pueden esperar; el cuerpo y la mente necesitan un descanso. En el amor, llega un momento de conexión genuina.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu mente se enfoca en los próximos pasos, pero hoy el universo te pide soltar un poco. En el amor, valorá los gestos pequeños que sostienen el vínculo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Un día para compartir ideas y disfrutar del contacto social. En el amor, podés conocer a alguien nuevo o renovar la chispa en la pareja. Energía creativa en alza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Domingo emocional y sensible, ideal para el arte, la música o el descanso. En el amor, una charla honesta te acerca más a la persona que te interesa. Escuchá tu voz interior.

Horóscopo Astrología Signo zodíaco
Noticias relacionadas
el horoscopo para este jueves 6 de noviembre de 2025

El horóscopo para este jueves 6 de noviembre de 2025

Horóscopo.

El horóscopo para este miércoles 5 de noviembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 3 de noviembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

Ultimo Momento
Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

Policiales
Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Paraná: encontraron a la adolescente que era buscada

Paraná: encontraron a la adolescente que era buscada

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Ovación
De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

Se define el Torneo de Desarrollo de la UER

Se define el Torneo de Desarrollo de la UER

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

La provincia
Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Dejanos tu comentario