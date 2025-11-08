Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del sábado 8 de noviembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

8 de noviembre 2025 · 07:29hs
Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para recargar energía y disfrutar de la libertad. En el amor, una salida o encuentro inesperado puede encender la chispa. En lo personal, seguí tu impulso, pero sin descuidar el descanso.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El sábado te invita a bajar el ritmo y disfrutar de los pequeños placeres. En pareja, se fortalecen los lazos con gestos simples. Si estás soltero, alguien cercano podría mostrarte interés.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente está activa y curiosa. Es un buen momento para conversar, aprender algo nuevo o planear una escapada. En el amor, el juego y la complicidad estarán presentes.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El día te invita a conectarte con tu mundo interior. Escuchá tus emociones y rodeate de personas que te hagan bien. En el amor, la ternura será el camino para fortalecer vínculos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Sábado con energía vibrante y ganas de brillar. Podés destacarte en una reunión o evento. En el amor, tu magnetismo atrae miradas. Dejá que la alegría sea tu guía.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Después de una semana intensa, necesitás un respiro. Dedicá el día a ordenar tu mente y tu entorno. En el amor, un gesto de cariño sincero puede cambiarlo todo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu sensibilidad te llevará a disfrutar de momentos agradables con amigos o familia. En el amor, los encuentros serán armoniosos y llenos de encanto. En lo personal, confiá en tu intuición.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones estarán intensas, pero positivas. Día ideal para transformar lo que no te hace bien. En el amor, hay conexión profunda y mucha pasión. Evitá los celos innecesarios.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía del sábado te impulsa a salir, moverte, viajar o disfrutar al aire libre. En el amor, la espontaneidad traerá buenos momentos. Tu optimismo contagia.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Es un día para soltar el control y relajarte. En el trabajo o los proyectos personales, todo avanza aunque no lo veas todavía. En el amor, el compromiso se fortalece desde la confianza.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El sábado llega con nuevas ideas y personas inspiradoras. En el amor, la amistad puede transformarse en algo más. Disfrutá de lo distinto, porque ahí está tu magia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición te guiará durante todo el día. Es momento de escuchar lo que tu alma necesita. En el amor, una charla honesta traerá paz y cercanía. Cuidá tus energías y rodeate de belleza.

