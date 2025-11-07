Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 7 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

7 de noviembre 2025 · 07:00hs
El horóscopo para este viernes 7 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Genera deudas que tendrá que pagar rápidamente. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Vivirá un día de esplendor económico. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Una escapada al campo siempre viene bien.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. La responsabilidad en el trabajo tenderá a ir en aumento. La mente se refresca con un paseo en solitario.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Halague a su pareja, pero con sinceridad. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Esa obstinación desconcierta a su pareja. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los progresos en la nueva relación son lentos. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Excelentes resultados económicos. No tire la toalla, su carrera profesional dará el giro esperado. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. No descuide su dieta y evite los excesos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Le interesará una persona difícil de conquistar. Vuelva a ajustarse el cinturón. En el terreno laboral, conseguirá lo que se propone. El exceso de tabaco y alcohol está mermando su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Las dietas siempre bajo control, consulte a un especialista.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hoy sorprenderá a su pareja reservando el viaje de sus sueños. Hará un préstamo a una persona cercana. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

