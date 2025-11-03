Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 3 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

3 de noviembre 2025 · 07:13hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 2 de noviembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 1° de noviembre de 2025

Su pareja se esforzará en agradarle, préstele atención. Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios. Jornada positiva en el terreno laboral. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Está en un buen momento afectivo. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. No se exponga al frío por las noches.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir. La relación con sus compañeros es normal. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vientos de estabilidad en el amor. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Sus opciones profesionales se amplían. Si está mucho de pie, cuide su circulación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Le conviene expresar sus emociones. Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Dinamismo y energía rebosan en su vida.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 2 de noviembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los astros le unen a sus seres queridos. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Logre la confianza de compañeros y superiores. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Cúrese de una vez ese catarro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa. Si fuma, intente disminuir el consumo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Un consumo mayor de frutas y verduras le hará bien.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Se presentarán oportunidades interesantes en el trabajo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Momento de paz y estabilidad emocional. El dinero es importante, pero no lo es todo. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. No abuse tanto del tabaco y las comidas copiosas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Horóscopo Signo noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este viernes 31 de octubre de 2025

el horoscopo para este jueves 30 de octubre de 2025

El horóscopo para este jueves 30 de octubre de 2025

Horóscopo.

El horóscopo para este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

Ver comentarios

Lo último

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Ultimo Momento
El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Policiales
Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Ovación
Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

La provincia
Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Dejanos tu comentario