El horóscopo para este lunes 3 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 1° de noviembre de 2025

El horóscopo para este domingo 2 de noviembre de 2025

Su pareja se esforzará en agradarle, préstele atención. Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios. Jornada positiva en el terreno laboral. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Está en un buen momento afectivo. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. No se exponga al frío por las noches.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir. La relación con sus compañeros es normal. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vientos de estabilidad en el amor. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Sus opciones profesionales se amplían. Si está mucho de pie, cuide su circulación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Le conviene expresar sus emociones. Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Dinamismo y energía rebosan en su vida.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los astros le unen a sus seres queridos. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Logre la confianza de compañeros y superiores. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Cúrese de una vez ese catarro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa. Si fuma, intente disminuir el consumo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Un consumo mayor de frutas y verduras le hará bien.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Se presentarán oportunidades interesantes en el trabajo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Momento de paz y estabilidad emocional. El dinero es importante, pero no lo es todo. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. No abuse tanto del tabaco y las comidas copiosas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.