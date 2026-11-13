Heredó el arte de la talabartería artesanal

Siguiendo los pasos de su padre, Emilce Romero comenzó con el oficio a los 11 años. Ahora está a cargo de la talabartería El Lazo que lleva casi cuatro décadas.

La talabartería El Lazo funciona desde hace 37 años en una rústica casona ubicada en la esquina de Avenida de las Américas y Luis Pasteur de Paraná. Pedro Romero instaló este negocio tras dejar su antiguo comercio, una curtiembre que estaba ubicada en el kilómetro 5 ½ en la que trabajó durante 25 años.

Pedro, que hoy tiene 87 años (su cumpleaños es el 8 de octubre, justamente cuando en Argentina se conmemora el día del talabartero), le dedicó toda su vida a trabajar el cuero, oficio que heredó una de sus hijas, Emlice, quien se hizo cargo de El Lazo hace unos 17 años, luego de que su padre se jubilara (aunque él siguió acompañándola hasta hace un par de meses).

Ella empezó a seguir los pasos de su papá cuando tenías apenas 11 años. Hoy es la encargada de confeccionar diferentes elementos de cuero, como cintos, vainas de cuchillos o monturas para caballos.

Emilce, de 59 años, se considera sumamente puntillosa y perfeccionista, y no duda en rehacer un trabajo cuando éste no la convence del todo. En una calurosa mañana, recibió a UNO para hablar de su comercio y del oficio.

Sus inicios en la talabartería

“Desde chiquita estaba metida entre los cueros por la curtiembre que tenía mi papá junto a un socio. Cuando empecé la secundaria, a los 11 años, un día llegué a casa y le dije a mi papá que no quería seguir yendo a la escuela porque no me gustaba. Me dijeron que si no quería estudiar tenía que trabajar, y ahí empecé en el comercio. En esa época era más común que los chicos trabajaran”, recordó.

“Primero estaba en la atención al público y luego –prosiguió–, a los dos o tres años, empecé a hacer los primeros cintos y otras cosas chiquitas. Después de que mi papá y su socio se separaron, nos vinimos para acá y comencé a hacer cosas más grandes. Empecé con cabezadas, bozales, estriberas y arreos para caballos, vainas para cuchillos. Hay cosas que no hago como bastos o monturas, porque no tengo los moldes”.

Pedro Romero y su hija Emilce en El Lazo. Gentileza Emilce Romero

Al ser consultada sobre cómo sobrellevaron estos 37 años, Romero reconoció que “desde un principio no fue fácil. Cuando papá decidió venirse para acá, lo hizo con una mano atrás y otra adelante. Nos vinimos con la mitad de la mercadería que había, se les avisó a los clientes y comenzamos. Pasamos por la hiperinflación, el uno a uno, los federales y todas las situaciones habidas y por haber. A los tres o cuatro años que abrimos, en los primeros años de los 90, nos entraron a robar e incendiaron en local. Pensábamos que no nos íbamos a poder recuperar, pero con ayuda de los proveedores y el aguante de los dueños del local, pudimos salir adelante de a poco. Hoy la seguimos luchando porque la situación está muy difícil y, encima, sólo abro a la mañana porque a la tarde lo cuido a mi papá. La sigo remando porque mi viejo luchó mucho por esto, pero me preocupa pensar en qué va a pasar cuando yo me jubile o no pueda seguir trabajando, porque mis hermanas se dedican a otra cosa".

“Si bien no suelo decírselo a él, estoy muy agradecida con mi viejo por todo lo que me enseñó, me apoyó y confió en mí para que continúe a cargo del negocio. Le debo todo lo que sé a él y no quiero que todo su esfuerzo se pierda”, remarcó con emoción.

Las mujeres talabarteras

La talabartería es un oficio que, por lo general, lo llevan adelante los hombres. Emilce lo sabe y lo toma con mucha naturalidad cuando se soprenden: “Muchas personas se asombraban al verme trabajando el cuero. Me ha pasado que llega alguien nuevo pensando que yo atendía y mi papá era el que trabajaba el cuero. De hecho, una vez atendí un hombre que lo primero que me dijo fue ‘quiero hablar con tu papá’. Cuando lo vio le pidió una vaina para cuchillo, y papá le dijo que a eso tenía que pedírmelo a mí. Hace poco, otro cliente me preguntó si me podía filmar mientras yo trabajaba porque anteriormente me había comprado unas vainas para regalo y no le creían que las había hecho una mujer que tenía las uñas largas y pintadas, que usa biyuterí y se maquilla”.

“En Paraná hubo una señora que era una muy buena talabartera, la señora de Nessi, que hacía unos portafolios escolares muy buenos. Ella trabajó toda su vida hasta el momento de su fallecimiento. También hubo otra mujer que trabajaba junto con su marido, los Rueda, que cuando murieron nadie de su familia siguió en el rubro. Es un oficio emparentado con los hombres, pero también hay algunas mujeres”.

Emilce Romero, una perfeccionista del cuero

La talabartera describió cómo es la labor que lleva adelante: “Al cuero ya lo compramos curtido. Vienen planchas de medio cuero, y ahí empiezo a cortarlas de acuerdo a lo que tengo que hacer. Prefiero trabajar con cueros naturales o ya teñidos, porque hay que pasarle una buena anilina, pero si tengo que teñirlo lo hago”.

En El Lazo trabajan sin grandes maquinarias. Por cuestiones económicas, no han podido adquirir algunos artefactos que alivianarían la labor, pero esto les permite mantener su toque artesanal.

Emilce Romero con una de las cabezadas que elabora en El Lazo. Víctor Ludi/UNO

“Vienen máquinas eléctricas para cortar cuero, pero yo uso una manual en la que tengo que hacer fuerza. También hay herramientas para marcar y agujerear, aunque yo hago la puntada a ojo. Grabo con cinceles a golpes. Lleva más tiempo y esfuerzo, pero me permite darle mi toque personal”, detalló.

Además, Emilce se reconoció muy autoexigente con su tarea: “Soy muy detallista y me gusta que las cosas queden bien, que el cliente quede conforme y yo también. Si un trabajo no me convence, prefiero perder el material y hacerlo nuevamente desde cero. Hay veces que los cueros nos llegan con muchas fallas y a esos casi que los descarto, porque no ocupo las partes que tienen ni tajos ni marcas. A lo mejor es un error mío, pero ya me acostumbré a trabajar así y para mí no hay mayor recompensa que un cliente satisfecho con mi trabajo”.

Al concluir la charla, Romero mencionó algunas cuestiones que afectaron a los artesanos del cuero.

“A nosotros nos bajó mucho el trabajo cuando sacaron los carros, que eran una fuente de clientes. Lo mismo sucede con la gente de campo, que antes arreaba los animales a caballo y ahora lo hacen en moto o cuatriciclo. Nos quedan las personas que andan a caballo como hobby y los que practican equitación, polo o para equinoterapia, que le van comprando sus cosas al caballo. Otra cosa que afectó a este rubro fue la llegada de materiales sintéticos como cuerinas. Mucha gente nos pregunta si trabajamos la cuerina y no me gustan sus productos. Desde la mirada comercial, quizá es un error que cometo, pero bajaría la calidad de los productos que estoy acostumbrada a vender”, cerró.