El horóscopo para este sábado 9 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astro hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este jueves 7 de agosto de 2025

El horóscopo para este viernes 8 de agosto de 2025

No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes.

Salud: Acepta la idea de que no existe el para siempre en la vida real. Todos sufriremos pérdidas importantes, y tenemos que aprender a vivir con ellas.

Amor: No apresures las cosas con tu nueva pareja. Tomate tu tiempo o terminarás por espantarla, hazla sentir que puede confiar en ti.

Dinero: Tendrás un desempeño laboral aceptable durante la jornada de hoy. Todo irá sin mayores inconvenientes o complicaciones.

Tauro

Serás el protagonista de muchas cosas, tu carácter curioso e inquieto te lleva a interesarte en diferentes personas y actividades.

Salud: Organiza tus números y tus gastos. Sé tú mismo el que lleve el control del dinero, porque aquel que lo haga por ti, controlará tu vida.

Amor: No tienes gran inventiva en cuestiones de hacer el amor. Sé creativo y busca una guía erótica para nuevas experiencias sexuales.

Dinero: Es tiempo de actuar y pedir ese aumento de sueldo tan merecido. Has luchado muy duro y lo tienes permitido.

Géminis

El cansancio te juega una mala pasada, te hace perder la paciencia con facilidad. Descansa y trata de relajarte.

Salud: Soñar despierto no te llevará a ningún lado. Evita confundir los deseos con la realidad y toma una acción concreta y positiva hoy mismo.

Amor: Si no tienes pareja, acepta invitaciones. Conocerás a una persona que te interesará, pero pon los pies sobre el suelo.

Dinero: Aprovecha para ponerte a trabajar, firmar contratos y resolver asuntos legales. Los problemas financieros desaparecerán.

Cáncer

Hoy estarás pasado de revoluciones. Sin querer, pondrás al descubierto eso que hubieses preferido ocultar toda tu vida.

Salud: Ordena tus emociones con mucha precisión, porque si logras ponerte de acuerdo con los seres que verdaderamente amas, superarás dificultades.

Amor: No te sientes preparado para sentar cabeza. Buscarás relaciones ocasionales que puedan llenar el vacío interior que experimentas.

Dinero: Si hoy haces todo lo posible para lo mejor, lo mejor es lo que conseguirás. Pon todo en juego, obtendrás buenos resultados.

Horóscopo signos zodíaco.jpg Horóscopo.

Leo

Estarás muy exigente e intentarás imponer tus ideas de cualquier forma. Debes serenarte y escuchar a los demás.

Salud: Deja de lado lo superfluo y profundiza en tus necesidades primarias. Buscarás la armonía y el entendimiento con tus seres queridos.

Amor: En esta época de estabilidad es cuando tendrás que demostrar que lo que sientes es verdadero amor. Exprésate sin miedo o podrían regresar las tormentas.

Dinero: Muchas de las cosas que has comenzado hace algún tiempo empiezan a dar frutos. Aprovéchalas sabiamente.

Virgo

Te contactará un amigo de la infancia. Conocerás de cerca las dos caras de la verdad, así que sé precavido a la hora de decidir.

Salud: Existen actividades simples, que demandan poco tiempo y que pueden hacer mucha diferencia a la hora de liberar tensiones. Busca alternativas.

Amor: Las discusiones son frecuentes en toda pareja. No permitas que tu relación se termine por pleitos sin sentido.

Dinero: Estarás excelentemente parado para crear tus propias oportunidades, sólo debes tener la convicción necesaria.

Libra

Un conocido va a entrometerse en tus asuntos, así que es hora de guardarte las cosas para ti y sólo contarlas a ciertas personas.

Salud: Este es un buen día para comprar ropa, tu autoestima se verá estimulada por un cambio de imagen. Dedica el día para hacer lo que tanto te gusta.

Amor: Tendrás la necesidad de comprometerte por completo con tus sentimientos. Salvo alguna discusión, el panorama es perfecto.

Dinero: Si estás sometido a presiones y tienes bajas ventas o rendimientos, es necesario ajustar los gastos que reflejen tu realidad.

Escorpio

A pesar de algunos posibles problemas o contratiempos en la vida diaria, tu vida profesional marcha sobre ruedas.

Salud: Todos buscan hoy tu amistad. Cuídate de la superficialidad en ciertas relaciones porque no merecen el tiempo que les dedicas.

Amor: Más expresivo y cariñoso que nunca. Armonía en la pareja y una noticia excepcional para toda tu familia. Buenos horizontes.

Dinero: Comparte fuerzas mentales, conocimientos y experiencias para hacer tu mejor desempeño, no te dejes convencer por aduladores.

Sagitario

Dicha en puerta. Tu propio cambio transformará como por arte de magia a quienes te rodean. Buenas perspectivas. Momentos dulces.

Salud: Cuando tienes información de lo que te interesa, tienes más posibilidades de ejercer tus derechos y tener herramientas para resolver una situación.

Amor: Aparecerán conversaciones de pareja para llegar a acuerdos en temas económicos, de inversiones y ahorros. Dense tiempo.

Dinero: Tu trabajo se parecerá a un campo minado si no controlas tu tendencia a meterte en situaciones de las cuales no sabes salir.

Capricornio

La relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a ver resultados. Sigue con las sutilezas.

Salud: Tienes que aprender a ponerte firme en las decisiones que tomas, no permitas que te hagan dudar de tus criterios. Ten confianza en ti mismo.

Amor: Muéstrate de mente abierta. Existen cosas que tu pareja quiere discutir contigo y siente que no puede. Hazla sentir cómoda.

Dinero: Aquellos favores que realizaste a gente influyente rendirán frutos. Se abrirán puertas antes cerradas gracias a esto.

Acuario

Tendrás un mal presentimiento desde el momento de levantarte de la cama. Es necesario que te manejes con cuidado el día de hoy.

Salud: No puedes llevar adelante los proyectos en los que trabajas solo, es hora de confiar en alguien, mira a tu alrededor que tienes muchos amigos.

Amor: Te verás atormentado por inseguridades sin sentido. No te permitas arruinar otra relación por miedos sin fundamento.

Dinero: Existen oportunidades en las que no te puedes dar el lujo de dudar. Tus amplios ahorros te permitirán aprovecharlas.

Piscis

Como el Ave Fénix, hoy encontrarás la oportunidad de renacer de tus cenizas y lograr resarcir los errores cometidos.

Salud: Estás a un paso de conseguir aquello que con tanto trabajo has estado buscando. No importa cuán lejos parezcas estar de tu meta, continúa.

Amor: Comparte todos tus secretos con tu pareja. Date el lujo de confiar porque, finalmente, ha llegado tu hora de ser feliz.

Dinero: Trata a los demás de la misma manera en la que ellos te tratan a ti. Mira a quién haces favores, porque hay gente que no lo merece.