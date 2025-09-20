El horóscopo para este sábado 20 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 19 de septiembre de 2025

Posibilidades afectivas en grupos de amigos. Te sentirás más libre para experimentar y expresar tus sentimientos abiertamente.

Salud: Muchas veces es preferible estar lejos a tener que enfrentar situaciones confusas o desconocidas. Prevenir siempre es una posición conveniente.

Amor: Tiempo propicio para acometer el replanteo de algunos aspectos de tu relación de pareja, si esto es lo que deseas hacer.

Dinero: Favorable para realizar actividades vinculadas a la construcción y tomar iniciativas en temas inmobiliarios o con propiedades.

Tauro

Tu situación familiar es estable, aunque puede presentarse un conflicto inesperado que sabrás resolver en tiempo y forma.

Salud: Deberás intentar no imponer tus deseos a las personas que tienes a tu alrededor. Trata de ser menos duro y más condescendiente.

Amor: Si tienes ganas, te parece oportuno y deseas introducirte en tu interioridad con tu espíritu alegre y aventurero, no dudes.

Dinero: Momento de efectuar un buen balance, evalúa aspectos positivos y negativos y saca tus propias conclusiones, no hagas caso a los demás,

Géminis

Recibirás la llamada de un amigo de la infancia. Tu pasado más lejano volverá a ti lleno de alegrías y buenos recuerdos.

Salud: En los momentos que te sientas bajo de ánimo, vístete con colores alegres y notarás cómo sube tu ánimo y autoestima.

Amor: Quedarán incógnitas sin resolver sobre tu pareja. No servirá de nada seguir con la relación de esa manera. Piénsalo bien.

Dinero: No ofrezcas ayuda económica a nadie porque al final te quedarás sin el préstamo realizado y probablemente sin amigos.

Cáncer

Un conocido tuyo sufrirá un revés en su salud, por lo que te pedirá ayuda. Préstale la que puedas, pero sin implicarte en exceso.

Salud: Las dudas laborales y económicas afectarán a tu salud, te conviene buscar algún entretenimiento para tu tiempo libre, que haga que te relajes.

Amor: Las largas ausencias causan olvido. Dedica tiempo a quienes más quieres, no esperes a perder personas que para ti son especiales.

Dinero: Es mejor que seas desconfiado en los negocios, así no te llevarás sorpresas ni desilusiones. Utiliza tu intuición.

Leo

No es tiempo de hacer planes sino de responder a las demandas crecientes del momento. Mucha acción, momentos de aventuras con amigos.

Salud: Si estás solo, no te aísles. Sal de la rutina y aviva esos deseos que están algo dormidos. Organiza una buena charla con amigos.

Amor: Has aumentado el poder de comunicación y hay más armonía y encanto, ambas cosas favorables para vivir momentos placenteros.

Dinero: Algunas deudas que contrajiste en el pasado ahora te pesan y es el momento adecuado para saldarlas. Utiliza tus ahorros.

Virgo

Es probable que experimentes durante todo el día una fuerte sensación de nerviosismo. No descargues esto en tu familia.

Salud: Es el momento para dejar que los demás sepan cuáles son tus límites y que te opones a tolerar determinadas conductas. Exprésate sin temores.

Amor: Hoy resultas particularmente encantador y seductor. Tu carisma atrae a los demás como moscas a la luz. Tienes para elegir.

Dinero: Si pusiste demasiado énfasis en tu ambición personal sin considerar a los demás puedes sufrir falta de reconocimiento.

Libra

Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a la comida. No te excedas en el ejercicio físico, hazlo pero con medida.

Salud: No fuerces los límites, las reglas han sido puestas para que las obedezcas. Algunos pueden confundir tu impetuosidad con inmadurez.

Amor: Recibirás un regalo de la vida. No te costará arriesgarte en el juego del amor ni de expresar lo que sientes.

Dinero: Hay que tomar decisiones importantes para tu futuro profesional. Pero no precipitadamente, tómate tu tiempo para reflexionar.

Escorpio

Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.

Salud: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.

Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados.

Dinero: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches.

Sagitario

Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico.

Salud: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solamente sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.

Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad.

Dinero: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor.

Capricornio

Imprevistas intuiciones te ayudarán en situaciones difíciles. Compartir alegrías y sinsabores es la premisa del día de hoy.

Salud: Atesora lo que tienes mientras lo tienes y también lo que está cambiando. Nada es para siempre, así que vive cada día como si fuera el último.

Amor: La relación que tienes te está llevando por el buen camino. No temas en escucharla para lograr mayor solidez en la pareja.

Dinero: Aunque algunos planes de dinero se aplazan, es solamente un revés temporal. El plan global va bien y los resultados te sorprenderán.

Acuario

Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados.

Salud: Es aconsejable que busques en los rincones más ocultos de tu personalidad para encontrar los códigos del éxito. Tú sabes cómo hacer las cosas.

Amor: Un sueño cobra cuerpo. No dudes si crees haber hallado a la pareja ideal. Más impulsivo que en otros tiempos, seducirás.

Dinero: Es momento para sobresalir y tener más autoridad sobre los demás. Plantea de manera clara tus ideas a tus subordinados.

Piscis

Te sientes más seguro cuando entiendes a fondo las cosas, aunque pasas mucho tiempo tratando de comprender cómo funcionan. Sé más práctico.

Salud: Un fin de semana de campo, al aire libre, respirando naturaleza, será lo que necesitas para volver a estar en óptimas condiciones.

Amor: Para seducir no uses la estrategia de siempre porque puede alejarte en vez de acercarte de quien te gusta. Bien con el resto.

Dinero: Aumento de tu ambición, búsqueda de liderazgo y mayor independencia laboral. Se avecinan vientos de esperanza.