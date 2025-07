El horóscopo para este miércoles 9 de julio de 2025

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ocasión propicia para empezar un idilio. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Saldrá victorioso de los tests laborales. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. Mejora el nivel de sus ingresos. En el trabajo, muchos imprevistos y sorpresas. Realmente tiene más fortaleza de la que piensa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Procure ser menos brusco con su pareja. Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Ordene sus asuntos laborales. El sol y el contacto con la naturaleza benefician su salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Falta de entendimiento con la persona amada. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Su trabajo redundará en buenos resultados. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Controle su agresividad; daña a todos los que le quieren. Aproveche las ocasiones y sanee su economía. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Se sentirá pletórico de salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. Ha llegado el momento de ahorrar. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Buen momento psicológico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Tenga cuidado con los gastos fuera del presupuesto. Si se tranquiliza, su trabajo será perfecto. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Revise los pagos mensuales. Procure ser más simpático con los compañeros. Proteja su piel del excesivo sol.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No confunda la amistad con el amor. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No deje las cosas a medio hacer en su trabajo. Despeje su mente moviendo el cuerpo.