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River, con Nicolás Otamendi de capitán, cae ante Barracas en el Monumental

Por la primera fecha del Torneo Clausura, Barracas sorprende a River en el Monumental. Gol del Toro Morales para la victoria parcial de la visita.

25 de julio 2026 · 19:16hs
Barracas derrota a River en el Monumental.

Barracas derrota a River en el Monumental.
River

River, con Nicolás Otamendi de capitán, empata sin goles ante Barracas Central

River Plate y Barracas Central ya juegan por la porimera fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Monumental, donde la visita derrota 1-0 al Millonario en un duelo correspondiente a la Zona B. El Millonario busca su primera victoria en el certamen, mientras que el Guapo intenta dar el golpe en Núñez.

El conjunto local asumió el protagonismo desde el inicio y trató de imponer condiciones con la tenencia de la pelota. En la primera acción de peligro, Tomás Galván probó desde media distancia tras un centro desde un tiro libre, pero el arquero Marcelo Miño respondió sin inconvenientes.

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Con el correr de los minutos, el Guapo comenzó a sentirse más cómodo. El conjunto dirigido por Damián Ayude apostó por un juego intenso en la mitad de la cancha, cortando los circuitos de River con infracciones tácticas y una defensa firme que no dejó espacios para las asociaciones ofensivas del equipo de Eduardo Coudet.

Barracas derrota a River en el Monumental.

Barracas derrota a River en el Monumental.

La primera gran advertencia llegó a los 14 minutos, cuando un error en la salida de Nicolás Otamendi dejó a Gonzalo Morales cara a cara con Santiago Beltrán. Sin embargo, el delantero definió con poco ángulo y la pelota se fue desviada, en un claro aviso de lo que vendría después.

A los 21 minutos llegó el golpe. Luego de una serie de rebotes dentro del área y una intervención de Beltrán para cortar un centro, la pelota le quedó servida a Gonzalo Morales, delantero surgido de las inferiores de Boca, que apareció sin marcas y definió para establecer el 1 a 0 a favor de Barracas Central.

El tanto profundizó las dudas de River, que empuja con más voluntad que claridad. El local monopoliza la posesión, pero carece de precisión en los últimos metros y no logra generar situaciones claras de gol. Mientras tanto, desde las tribunas del Monumental comenzaron a escucharse los primeros murmullos por el rendimiento del equipo.

Formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Maximiliano Puig e Iván Tapia; Gonzalo Morales y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Postal increíble del Monumental

River, con Nicolás Otamendi de capitán, empata sin goles ante Barracas Central

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Nicolás Otamendi River Barracas Central Torneo Clausura
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