El horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

El horóscopo para este lunes 24 de noviembre de 2025

En su pareja encontrará comprensión. No derroche sus ahorros. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Puede sufrir algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Le costará ceder ante su pareja, con quien ha sido injusto. Sea ahorrativo, pero sin llegar a la tacañería. Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Económicamente, no se puede quejar. Le harán una oferta de trabajo interesante. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Duerma y descanse más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hay un refrán que dice: más vale solo que mal acompañado. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Debe ser algo más frío en su trabajo. No se cure a medias los procesos gripales.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Satisfacciones de tipo material, su inversión prospera. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. Pierda el miedo a las responsabilidades laborales. El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aceptar un compromiso llenará su vida de felicidad. En esta jornada podría llegar un dinero extra. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las aguas del amor volverán a su cauce. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Importantes y sabrosas oportunidades profesionales. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Aclárese en el terreno amoroso. Línea ascendente en su economía. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Especialmente simpático con parientes y amigos. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Ese malestar en su trabajo será algo pasajero. Se va a encontrar muy saludable.