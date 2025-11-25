Uno Entre Rios | La Provincia | ATER

ATER recuerda adherir al plan de Facilidades de Pago para deudores

El régimen especial de ATER ofrece la oportunidad de poner al día los pagos adeudadas de todos los tributos provinciales

25 de noviembre 2025 · 08:30hs
Últimos días para adherir al plan de Facilidades de Pago de ATER

Últimos días para adherir al plan de Facilidades de Pago de ATER

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que durante el mes en curso rige la tercera y última etapa del plan Especial de Facilidades de Pago 2025. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno provincial para aliviar y acompañar a las y los contribuyentes, finalizará indefectiblemente el 30 de noviembre de 2025.

Se insta a las y los contribuyentes a no demorar su adhesión y aprovechar los últimos días para regularizar su situación tributaria con importantes beneficios. El régimen especial ofrece la oportunidad excepcional de poner al día las obligaciones adeudadas de todos los tributos provinciales, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 30 de junio de 2025.

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar.

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días.

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Beneficios

Si el o la contribuyente se acoge en esta última etapa (Etapa 3, del 1 al 30 de noviembre) , podrá acceder a las siguientes opciones de pago y condonaciones en deudas generales:

  • Pago al contado: 60 por ciento de condonación de multas y 60 por ciento de intereses.
  • 3 Cuotas: 40 por ciento de condonación en multas y 50 por ciento en intereses. Requiere un anticipo del 20 por ciento y una cuota mínima de 200.000 pesos.
  • 5 Cuotas: 20 por ciento de condonación en multas y 30 por ciento en intereses. Requiere un anticipo del 25 por ciento y una cuota mínima de 250.000 pesos.

Desde ATER indicaron que "si bien los mayores beneficios se aplicaron en las primeras etapas, los porcentajes de condonación de multas e intereses en noviembre siguen siendo muy ventajosos. Es fundamental no esperar a último momento para aprovechar estas condiciones especiales".

Requisitos y modalidad de adhesión

Para acceder a los beneficios del plan se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar adheridos a la Boleta Digital.
  • Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025, correspondiente a los imponibles que pretenden regularizar.

La modalidad general obligatoria de acogimiento es vía web, ingresando con Clave Fiscal a través del sitio oficial de ARCA, en la sección "Servicios de ATER".

Contacto

  • Teléfono: 0810-888-2837, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs.
  • Correo electrónico: [email protected].
  • Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, disponible las 24 horas.
  • Atención presencial: En las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.
ATER pago ARCA deudores
Noticias relacionadas
Los terraplenes alteran por completo las funciones ecosistémicas de los humedales.

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

25n: en entre rios se registran mas de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Paraná vivió un fin de semana extralargo a puro turismo con alta ocupación y un fuerte movimiento económico, según el balance del fin de semana extra largo

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Solicitan a quienes viajaron en ómnibus por Entre Ríos estar atentos a posible exposición al sarampión de personas provenientes de Uruguay. Los síntomas 

Entre Ríos en alerta por casos de sarampión importados

Ver comentarios

Lo último

Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Ultimo Momento
Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Policiales
Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Ovación
Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

La provincia
Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Dejanos tu comentario