Uno Entre Rios | Show | Midachi

¿Vuelven los Midachi? El trío se volvió juntar e ilusiona a fans

Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato cenaron en Estados Unidos después de grabar un especial. Se activan ilusiones en torno al regreso de Midachi

25 de noviembre 2025 · 10:13hs
El trío Midachi se reunió en Los Ángeles y se despertaron especulaciones sobre su regreso.

El trío Midachi se reunió en Los Ángeles y se despertaron especulaciones sobre su regreso.

Muchos usuarios se ilusionaron cuando en las redes se encontraron con un particular reencuentro. Midachi, el famoso trío compuesto por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato, disfrutó de una cena en Estados Unidos y la situación desató toda una ola de rumores e ilusiones alrededor de una posible vuelta del grupo cómico al escenario. ¿Cuánto hay de verdad detras del rumor?

La foto, compartida en Instagram por Dante Gebel, anfitrión del programa “La Divina Noche”, mostró a los humoristas riendo alrededor de una mesa en un restaurante. La descripción de su publicación reza: “Noche de domingo; fue un placer cenar y hablar de todo un poco con el famoso trío Midachi, que vinieron a Los Ángeles para grabar un especial para La Divina Noche. Buenas personas, buena gente y por sobre todo, grandes amigos. ¡Qué manera de reírnos!”.

El trío Midachi se reunió en Los Ángeles y se despertaron especulaciones sobre su regreso.

¿Vuelven los Midachi? El trío se volvió juntar y generó ilusión en sus antiguos fans

proyeccion de amor trava en la vieja usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

La información revelada por Gebel fue contundente para que los fanáticos se ilusionen. El hecho de que hayan coordinado para grabar juntos hizo pensar que quizás se pueda hablar de una vuelta a los escenarios.

Embed

Pero Gebel no fue el único que compartió imágenes de la gran cena. El propio Chino Volpato subió también videos de la juntada donde mostraron la mesa, el vino y los incidentes desatados. “Es la segunda vez que Miguel se tira la copa. Parece que no tiene ganas de que vuelvan los Midachi”, se escucha decir a Dady en tono de broma. “No podemos juntarnos. Imaginate que tire los micrófonos”, agregó a modo de chiste. Por su parte, Del Sel se defendió: “Todos saben que no tomo vino. La copa es gigante. Y como hablo con las manos…”.

La complicidad y afinidad del tridente dio lugar a especulaciones. Si bien ninguno de los tres confirmó formalmente la vuelta del grupo humorístico, verlos juntos y trabajando en algo nuevo planteó preguntas. ¿Será posible pensar en un reencuentro oficial? Solo el tiempo y sus protagonistas podrán responder.

image
Una de las fotos de la velada compartidas en Instagram

Una de las fotos de la velada compartidas en Instagram

Lo último de los "Midachi"

El trío humorístico compuesto por Miguel del Sel, Dady Brieva y Darío Volpato tiene una larga historia en el mundo del espectáculo. Los inicios de Midachi fueron a principios de la década de los 80 y durante tres décadas se presentaron a sala llena en teatros y lograron picos de rating en televisión.

En 2019, Midachi tuvo su despedida formal de los escenarios con el show “Midachi Kindon”. Y aunque existían planes para una nueva gira durante 2020, la pandemia canceló los proyectos, El futuro del tridente se mantuvo incierto.

Más recientemente, Del Sel y Volpato retomaron la actividad humorística en dúo con un espectáculo llamado “Miguel y Chino en Banda”. La exclusión de Brieva en este proyecto dio a entender que el trío ya no se juntaría como tal y se pensó en el cierre definitivo de la etapa. Los mismos integrantes comentaron en su momento que veían difícil una vuelta y que se encontraban enfocados en proyectos propios.

Las recientes imágenes y videos que llegaron desde Los Ángeles abrieron todo un abanico de posibilidades que hasta ahora no se estaban contemplando por parte de los fans y que lograron ilusionar a quienes siguieron al trío en sus años de estrellato.

Midachi Dady Brieva Miguel del Sel Estados Unidos
Noticias relacionadas
me siento culpable de que este preso: hablo lourdes fernandez

"Me siento culpable de que esté preso": habló Lourdes Fernández

viudas negras: confirmaron que habra segunda temporada de la serie de malena pichot

Viudas Negras: confirmaron que habrá segunda temporada de la serie de Malena Pichot

Juanele Comedy

Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Ver comentarios

Lo último

Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Ultimo Momento
Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Policiales
Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Ovación
Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

La provincia
Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Dejanos tu comentario