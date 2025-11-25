¿Vuelven los Midachi? El trío se volvió juntar e ilusiona a fans

Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato cenaron en Estados Unidos después de grabar un especial. Se activan ilusiones en torno al regreso de Midachi

El trío Midachi se reunió en Los Ángeles y se despertaron especulaciones sobre su regreso.

Muchos usuarios se ilusionaron cuando en las redes se encontraron con un particular reencuentro. Midachi, el famoso trío compuesto por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato , disfrutó de una cena en Estados Unidos y la situación desató toda una ola de rumores e ilusiones alrededor de una posible vuelta del grupo cómico al escenario . ¿Cuánto hay de verdad detras del rumor?

La foto, compartida en Instagram por Dante Gebel, anfitrión del programa “La Divina Noche”, mostró a los humoristas riendo alrededor de una mesa en un restaurante. La descripción de su publicación reza: “Noche de domingo; fue un placer cenar y hablar de todo un poco con el famoso trío Midachi, que vinieron a Los Ángeles para grabar un especial para La Divina Noche. Buenas personas, buena gente y por sobre todo, grandes amigos. ¡Qué manera de reírnos!”.

La información revelada por Gebel fue contundente para que los fanáticos se ilusionen. El hecho de que hayan coordinado para grabar juntos hizo pensar que quizás se pueda hablar de una vuelta a los escenarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dante Gebel (@dantegebeloficial)

Pero Gebel no fue el único que compartió imágenes de la gran cena. El propio Chino Volpato subió también videos de la juntada donde mostraron la mesa, el vino y los incidentes desatados. “Es la segunda vez que Miguel se tira la copa. Parece que no tiene ganas de que vuelvan los Midachi”, se escucha decir a Dady en tono de broma. “No podemos juntarnos. Imaginate que tire los micrófonos”, agregó a modo de chiste. Por su parte, Del Sel se defendió: “Todos saben que no tomo vino. La copa es gigante. Y como hablo con las manos…”.

La complicidad y afinidad del tridente dio lugar a especulaciones. Si bien ninguno de los tres confirmó formalmente la vuelta del grupo humorístico, verlos juntos y trabajando en algo nuevo planteó preguntas. ¿Será posible pensar en un reencuentro oficial? Solo el tiempo y sus protagonistas podrán responder.

image Una de las fotos de la velada compartidas en Instagram

Lo último de los "Midachi"

El trío humorístico compuesto por Miguel del Sel, Dady Brieva y Darío Volpato tiene una larga historia en el mundo del espectáculo. Los inicios de Midachi fueron a principios de la década de los 80 y durante tres décadas se presentaron a sala llena en teatros y lograron picos de rating en televisión.

En 2019, Midachi tuvo su despedida formal de los escenarios con el show “Midachi Kindon”. Y aunque existían planes para una nueva gira durante 2020, la pandemia canceló los proyectos, El futuro del tridente se mantuvo incierto.

Más recientemente, Del Sel y Volpato retomaron la actividad humorística en dúo con un espectáculo llamado “Miguel y Chino en Banda”. La exclusión de Brieva en este proyecto dio a entender que el trío ya no se juntaría como tal y se pensó en el cierre definitivo de la etapa. Los mismos integrantes comentaron en su momento que veían difícil una vuelta y que se encontraban enfocados en proyectos propios.

Las recientes imágenes y videos que llegaron desde Los Ángeles abrieron todo un abanico de posibilidades que hasta ahora no se estaban contemplando por parte de los fans y que lograron ilusionar a quienes siguieron al trío en sus años de estrellato.