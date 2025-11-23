Astrología. Este es el Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Tendrás la oportunidad de resolver ciertas cuestiones por ti mismo. Esto te brindará la confianza en ti que tanto necesitas. Recupera ese pensamiento que dice que lo mejor aún está por venir. Enfrenta el futuro con un sentimiento de positivismo y esperanza.

Tauro

Te invitarán a un evento virtual en donde podrías conocer gente de los más altos niveles sociales. Te divertirás mucho. Debes comer comida sana, porque no es buen momento para afrontar una enfermedad o estar en cama varios días. Cuida la salud.

Géminis

La familia demandará mucha más atención que la habitual. Tendrás un ritmo laboral extenuante, trata de ser parejo pero medido. Por muy cómoda que sea tu situación, la dependencia te costará caro. Lucha para buscar tu lugar en el mundo y por tu felicidad.

Cáncer

Estás con un plus de energía física, pero anímicamente regular. Habrá escollos que superarás de a poco, todo es cuestión de paciencia. Debes tener cuidado con las personas a quienes les comentes tus logros, porque no todos los que dicen ser tus amigos lo son.

Leo

Te has levantado un tanto melancólico, sin ganas de hacer nada. Necesitas subir esa energía vital para que tu día no sea un desastre. Puede disminuir tu deseo sexual debido a los problemas con tu pareja. No te angusties y habla con ella.

Horóscopo

Virgo

Día perfecto para hacer reformas en el hogar, querrás desde cambiar los sillones de lado hasta darle un toque algo más glamuroso a toda tu casa. Aprende a tener en cuenta el mensaje que te dan tus sueños. No son menores las cosas que te dice tu mente y a veces pueden materializarse.

Libra

Las exigencias laborales te demandarán un mayor consumo energético y la entrega será menor a la que acostumbras habitualmente. Hoy disfrutarás de un día magnífico. Salud excelente, humor inmejorable y una interesante cuota de buena onda.

Escorpio

Día ideal para tratar asuntos legales. Intenta concentrarte en tu trabajo porque los problemas seguirán hasta que tú los soluciones. No permitas que la dejadez haga blanco en ti. Necesariamente el ambiente que nos rodea es reflejo de nuestro interior.

Sagitario

No te ocultes tras una máscara, muéstrate tal cual eres y verás que las cosas mejoran. Da tu opinión sólo cuando te la pidan. Comparte tus alegrías con los que te rodean sin buscar resarcimiento alguno. Esto te rodeará de positivismo y traerá armonía y paz a tu vida.

Capricornio

Debes tomar tu trabajo con cariño, sólo así obtendrás la dedicación y el esfuerzo para brillar en él como tú lo quieres. Disfruta tus momentos de éxito. El sentimiento grato que se da en la concreción de las metas es el combustible para alcanzar las próximas.

Acuario

Una nube de contradicciones y conflictos empañará tu día. Dependerá de tu empuje el hecho de que el sol brille hoy para ti. No pretendas que todos enfrenten las responsabilidades de igual manera que lo haces tú. Cada uno organiza sus tiempos a su forma.

Piscis

Quizá hoy tengas problemas emocionales. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones, no actúes impulsivamente. Todos los alimentos que llevan hidratos de carbono son generalmente apetitosos, pero tu estado físico indica que no debes consumirlos.