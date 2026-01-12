El horóscopo para este lunes 12 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

No permitas que tu familia siga opinando sobre tu futuro. Eres una persona adulta y responsable, es hora de que actúes como tal.

El horóscopo para este sábado 10 de enero de 2026

Salud: No remes contra la corriente, gastarás tiempo y fuerzas. Sabes que lo que pretendes es imposible, así que toma otro camino.

Amor: Sus diferentes modos de pensar no son un obstáculo para su relación de pareja. Han logrado el complemento perfecto.

Dinero: Para los negocios no tienes escrúpulos. Pero te toparás con alguien más inescrupuloso que tú y te complicará las cosas.

Tauro

Siempre has estado cuando tus amigos te necesitaron. Pero hoy necesitarás de ellos y no estarán. Replantéate algunas amistades.

Salud: Aplica tu creatividad e intelecto a los temas profesionales. No te cierres en ideas preconcebidas si quieres triunfar. Abre tu mente.

Amor: No permitas que tu pareja sea la que se ocupe de todo. Tú también tienes voz y voto, así que haz escuchar tus puntos de vista.

Dinero: Sabes que puedes cumplir tus objetivos desviándote de tu camino, pero siempre eliges la senda del trabajo y la honestidad.

Géminis

Finalmente tendrás suficiente de presiones y comenzarás a mostrarte más renuente y falto de paciencia con los que te rodean.

Salud: Existen heridas que nunca sanan completamente y deberás aprender a convivir con su constante dolor. Acepta esta situación y sigue adelante.

Amor: En una pareja en la que el amor esta relegado al final de las prioridades hay algo rotundamente mal. Replantea tus prioridades.

Dinero: Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Continua adelante.

Cáncer

Asegúrate de concluir todo tipo de trámites burocráticos planeados para hoy. Es de vital importancia que no los dilates.

Salud: No puedes esperar que tus acciones despreocupadas no generen reacción alguna en tu pareja. Deberás aprender a controlarte mejor.

Amor: No alcanzarás tus objetivos encerrado en tu mundo interior. Lograrás juntar el valor para tomar los riesgos de la conquista.

Dinero: No incurras en viejos y reiterados errores. Aprende tu lección en lo que a la forma de manejar a tu personal se refiere.

Leo

Tienes el olfato necesario para percatarte de que un cambio radical está por producirse. Prepárate para lo que viene.

Salud: Quieres todo y lo quieres ya. No seas tan caprichoso y actúa como una persona de tu edad. Es momento de hacerse cargo de la propia vida.

Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y hablando.

Dinero: Sientes que tu trabajo no te satisface. Es hora de buscar nuevos horizontes por el lado de la informática o el marketing.

Virgo

No temas en defender tus ideales, aunque nadie concuerde contigo. Tú estás convencido de lo que haces, así dale para adelante.

Salud: Cuando algo se hace difícil de sostener, mejor buscar una salida elegante. Aunque siempre es bueno tratar de afrontar el problema.

Amor: Eres simpático y divertido, pero tu ego hace que no encuentres a la persona que soporte estar a tu lado.

Dinero: Problemas que no esperabas comienzan a entorpecer tus negocios. Calma, sé razonable y actúa de manera rápida pero segura.

Libra

Quienes osen juzgarte, descubrirán la fiera que se esconde en ti. No seas tan agresivo, lo hacen con las mejores intenciones.

Salud: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que no te hagas el desentendido cuando te pidan ayuda.

Amor: No esperes que tu pareja haga más de lo que puede. Ella te ama a su manera, de una forma que es distinta a la tuya. Acéptalo.

Dinero: Deja las decisiones sobre negocios para otro momento. Este es un período signado por los fracasos, no te conviene invertir.

Escorpio

No desesperes ante los problemas domésticos que surjan. Aparecerá una visita inesperada que consigo traerá la solución.

Salud: No dejes que los demás te juzguen, defiende tus acciones y deseos. Tú estás convencido de lo que quieres y sabes cómo lograrlo.

Amor: Eres una persona sensual y adorable, siempre caes bien a la gente. Prepárate, porque en una reunión serás el centro de atención.

Dinero: Trata de que tus proyectos lleguen a buen puerto. No dejes que los demás se entrometan, porque lo arruinarán todo.

Sagitario

Si siempre estás de buen humor, será difícil que los cambios en tu vida logren cambiarte el ánimo. No caigas en el pesimismo.

Salud: Cada uno vive a su manera y tú no eres quién para andar criticando a los demás. Dedícate a vivir tu vida y no juzgues a los otros.

Amor: Incorpora el romanticismo a tu relación. Sorprende a tu pareja con una cena a la luz de las velas o un paseo bajo las estrellas.

Capricornio

Tu estado apacible se transformará cuando un familiar hable mal de ti. Trata de controlarte o terminarán a las trompadas.

Salud: No te abandones al destino. Si no haces nada por tu vida, nadie vendrá a hacerlo. Piensa en lo que quieres y actúa.

Amor: Un familiar pasará por un difícil momento y tu pareja lo ayudará a superarlo. Tu familia estará feliz de su acción.

Dinero: Crees conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la sinceridad.

Acuario

Descubrirás que puedes llegar a aprender mucho de tu entorno si prestas atención correctamente. Mantén la mente abierta.

Salud: Que tu forma de ser impulsiva y desmedida no termine por complicar la relación amorosa que estas experimentando. Intenta controlarte.

Amor: Deberás entender que los recientes arranques de tu pareja son debido a una gran necesidad que tiene de atención. Medítalo.

Dinero: Estarás en la mira de tus superiores en el día de hoy, por lo cual deberás intentar no cometer errores en absoluto.

Piscis

Demostrarás haber aprendido a lidiar con las negativas y los rechazos en lo que a las conquistas se refiere. No te desanimes.

Salud: La capacidad de pedir ayuda en el momento adecuado te será de mucha utilidad. No dejes que la vergüenza o el miedo te coarten.

Amor: No dejes que un arranque de furia y frustración acaben con tanto tiempo dedicado a cultivar la relación con tu pareja.

Dinero: Entrarás en un periodo de completa distracción, haciendo imposible que alcances tu ritmo laboral acostumbrado.