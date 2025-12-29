Horóscopo del lunes 29 de diciembre de 2025

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 29 de diciembre de 2025. Signo por signo del Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aleje esos celos infundados, o le pesará. Prudencia en las gestiones económicas. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Oportunidad para empezar actividades relajantes.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hay una persona que estará muy pendiente de usted. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día melancólico que le hará pensar en su último amor. En la economía, todo irá sobre ruedas. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Paz y serenidad interior que se reflejarán en su organismo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sea más valiente y láncese a una aventura pasional. Vigile su cartera porque le pueden dar un sablazo. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Especial atención a los problemas de la piel.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Ahorre menos y viva más. Su mente no está centrada, recuerde que está trabajando. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Jornada de cambios en el seno familiar, son para bien. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Evite las rivalidades en su trabajo. Buen estado físico y mental.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. Su trabajo le avala, no lo olvide. Su dentadura le provocará algún problema.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Relájese, está muy alterable.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Si practica algún deporte, caliente antes de empezar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Muy sociable y comunicativo con todos. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece. Fatiga acumulada debido a los excesos, ponga remedio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La armonía amorosa ahora está presente en su vida. Esa intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. Su responsabilidad profesional será recompensada. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La impaciencia es la madre de muchos errores amorosos. Si quiere obtener beneficios, debe arriesgar su dinero. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.