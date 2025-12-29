Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del lunes 29 de diciembre de 2025

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 29 de diciembre de 2025. Signo por signo del Zodíaco.

29 de diciembre 2025 · 06:46hs
Horóscopo del lunes 29 de diciembre de 2025

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aleje esos celos infundados, o le pesará. Prudencia en las gestiones económicas. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Oportunidad para empezar actividades relajantes.

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 28 de diciembre de 2025. Signo por signo del Zodíaco 

Horóscopo correspondiente al domingo 28 de diciembre de 2025

Horóscopo

Horóscopo del sábado 27 de diciembre de 2025

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hay una persona que estará muy pendiente de usted. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día melancólico que le hará pensar en su último amor. En la economía, todo irá sobre ruedas. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Paz y serenidad interior que se reflejarán en su organismo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sea más valiente y láncese a una aventura pasional. Vigile su cartera porque le pueden dar un sablazo. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Especial atención a los problemas de la piel.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Ahorre menos y viva más. Su mente no está centrada, recuerde que está trabajando. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

LEER MÁS: Horóscopo correspondiente al domingo 28 de diciembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Jornada de cambios en el seno familiar, son para bien. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Evite las rivalidades en su trabajo. Buen estado físico y mental.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. Su trabajo le avala, no lo olvide. Su dentadura le provocará algún problema.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Relájese, está muy alterable.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Si practica algún deporte, caliente antes de empezar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Muy sociable y comunicativo con todos. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece. Fatiga acumulada debido a los excesos, ponga remedio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La armonía amorosa ahora está presente en su vida. Esa intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. Su responsabilidad profesional será recompensada. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La impaciencia es la madre de muchos errores amorosos. Si quiere obtener beneficios, debe arriesgar su dinero. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Horóscopo Signo Diciembre
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al jueves 25 de diciembre de 2025. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros

Horóscopo del jueves 25 de diciembre de 2025

Astrología. Este es el horóscopo del 24 de diciembre de 2025. Lo que deparan los astros del signo por signo.

Horóscopo del 24 de diciembre de 2025

Horóscopo

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Horóscopo

Horóscopo del lunes 22 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: Estamos mucho más cerca de la paz

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: "Estamos mucho más cerca de la paz"

Ultimo Momento
Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: Estamos mucho más cerca de la paz

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: "Estamos mucho más cerca de la paz"

La Rosadita velóz: canción para una bicicleta compañera

"La Rosadita velóz": canción para una bicicleta compañera

Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es innegociable

Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es "innegociable"

Policiales
Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

Intento de femicidio en Nogoyá: hay un detenido y una mujer grave

Intento de femicidio en Nogoyá: hay un detenido y una mujer grave

Concordia: tenía prisión domiciliaria y lo detuvieron mientras paseaba por la costanera

Concordia: tenía prisión domiciliaria y lo detuvieron mientras paseaba por la costanera

Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Ovación
Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura

Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura

El ex-futbolista Darío Gandín, a las piñas en un partido de fútbol 5

El ex-futbolista Darío Gandín, a las piñas en un partido de fútbol 5

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

La provincia
Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

En el Centro de Salud de La Concepción la atención de Salud Mental creció un 62%

En el Centro de Salud de La Concepción la atención de Salud Mental creció un 62%

Temporal: 14 familias fueron asistidas en Feliciano

Temporal: 14 familias fueron asistidas en Feliciano

Los reclamos del SAV 147 se podrán realizar mediante Mi Paraná hasta el próximo martes 30

Los reclamos del SAV 147 se podrán realizar mediante Mi Paraná hasta el próximo martes 30

Ola de calor: en Entre Ríos este lunes la temperatura alcanzará los 34 grados

Ola de calor: en Entre Ríos este lunes la temperatura alcanzará los 34 grados

Dejanos tu comentario