Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

A través del área de Deportes, anunció oficialmente la realización de la Maratón de la Artesanía 2026. Será el 8 de febrero.

31 de diciembre 2025 · 17:21hs
El Maratón es un clásico para la ciudad de Colón.

La Municipalidad de Colón, a través del área de Deportes, anunció oficialmente la realización de la Maratón de la Artesanía 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del calendario estival de la ciudad. La competencia se desarrollará el domingo 8 de febrero de 2026, en el marco de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, consolidándose como una propuesta que combina deporte, turismo y celebración cultural.

La largada está prevista para las 8.15 , y contará con distintas modalidades de participación, pensadas para atletas de alto rendimiento, corredores amateurs, familias y niños, reafirmando el carácter inclusivo y comunitario del evento.

Un Maratón que ya es tradición en la ciudad de Colón

La Maratón de la Artesanía se ha transformado con el paso de los años en una cita obligada para corredores de toda la región y el país. Cada edición reúne a cientos de participantes que recorren las calles de Colón, disfrutando de un circuito que combina el paisaje urbano y natural de la ciudad, en un clima festivo y familiar.

Desde el municipio destacaron que la competencia no solo promueve la actividad física y los hábitos saludables, sino que también genera un importante movimiento turístico y económico, coincidiendo con una de las festividades más importantes del verano colonense.

Modalidades de carrera

La edición 2026 ofrecerá diferentes opciones de participación, adaptadas a distintos niveles de exigencia:

  • 10K Competitiva: destinada a corredores experimentados y atletas que buscan mejorar marcas personales y competir en un circuito exigente.

  • 5K Participativa: pensada para quienes desean disfrutar del recorrido de manera recreativa, sin la presión de la competencia.

  • Categoría Especial Única: destinada a personas con discapacidad, con un enfoque inclusivo y de integración.

  • Maratón Kids (1 KM): dirigida a niños y niñas de hasta 12 años, fomentando desde temprana edad la práctica del deporte.

Inscripciones y valores

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial

encarrera.com.ar/artesania

La organización estableció un esquema de valores escalonado, que beneficia a quienes se inscriban con mayor anticipación:

10K Competitiva

  • Diciembre 2025: $20.000

  • Enero 2026: $23.000

  • Febrero 2026 (hasta el día de la carrera): $25.000

5K Participativa

  • Diciembre 2025: $15.000

  • Enero 2026: $17.000

  • Febrero 2026 (hasta el día de la carrera): $20.000

Categorías gratuitas e inclusión

En línea con las políticas de inclusión impulsadas por la gestión municipal, la Categoría Especial Única será sin costo, siendo requisito la presentación del Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

Asimismo, la Maratón Kids (1 KM) será completamente gratuita, con el objetivo de incentivar el deporte y la vida activa en las infancias, promoviendo valores como el compañerismo y la participación.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Artesanía

El Maratón de la Artesanía se desarrollará días antes del inicio de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que tendrá lugar del 12 al 16 de febrero en el Parque Quirós, con la tradicional Feria de Artesanos, espectáculos musicales y actividades culturales que convocan a miles de visitantes cada año.

De esta manera, Colón vuelve a apostar a un evento que une deporte, cultura y turismo, invitando a corredores y familias de toda la región a ser parte de una jornada que ya forma parte de la identidad de la ciudad.

