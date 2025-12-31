La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

Como ocurre cada fin de año en distintos puntos del país, la tradicional quema de muñecos será en la madrugada del 1° de enero. En esta ocasión, en la ciudad de Berisso, partido de La Plata, un grupo de jóvenes confeccionó un muñeco que representaba al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, el cual será incendiado pasada la medianoche como parte del ritual popular.
31 de diciembre 2025 · 18:17hs
La elección del personaje generó repercusión en redes sociales, por todo lo que pasó en AFA durante el año.
La quema en La Plata
La quema de muñecos es una costumbre arraigada en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, donde vecinos y grupos de jóvenes elaboran grandes estructuras de cartón y madera, muchas veces representando personajes públicos, figuras políticas, deportivas o culturales que marcaron la agenda del año.