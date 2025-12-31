Uno Entre Rios | Ovación | La Plata

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

Un grupo de jóvenes de La Plata confeccionó un muñeco que representa al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

31 de diciembre 2025 · 18:17hs
El muñeco de Chiqui Tapia en el ritual de todos los años en La Plata.

Como ocurre cada fin de año en distintos puntos del país, la tradicional quema de muñecos será en la madrugada del 1° de enero. En esta ocasión, en la ciudad de Berisso, partido de La Plata, un grupo de jóvenes confeccionó un muñeco que representaba al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, el cual será incendiado pasada la medianoche como parte del ritual popular.

La elección del personaje generó repercusión en redes sociales, por todo lo que pasó en AFA durante el año.

La quema en La Plata

La quema de muñecos es una costumbre arraigada en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, donde vecinos y grupos de jóvenes elaboran grandes estructuras de cartón y madera, muchas veces representando personajes públicos, figuras políticas, deportivas o culturales que marcaron la agenda del año.

