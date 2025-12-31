La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

Como ocurre cada fin de año en distintos puntos del país, la tradicional quema de muñecos será en la madrugada del 1° de enero. En esta ocasión, en la ciudad de Berisso, partido de La Plata, un grupo de jóvenes confeccionó un muñeco que representaba al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, el cual será incendiado pasada la medianoche como parte del ritual popular.