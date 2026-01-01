En las primeras horas del 2026, el hospital Santa Rosa celebró la noticia “que llena de emoción y esperanza”. Así anunciaron desde el nosocomio la llegada de Benjamín Nicolás. El bebe nació a la 8:01 horas, por parto natural, con 2.820 kilogramos, convirtiéndose en el tercer bebé recién nacido del año, en el hospital Santa Rosa de Chajarí.
Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí
El bebe nació a la 8:01 horas, por parto natural, con 2.820 gramos, convirtiéndose en el tercer bebé del año en el hospital Santa Rosa
Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.
Desde la Dirección del Hospital Santa Rosa de Chajarí, Daniel Benítez saludó a la familia, deseando un muy feliz Año Nuevo, “acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia”, indicaron según publica Chajarí al Día.
Reconocimiento
Además, expresaron un reconocimiento especial a todo el equipo de Maternidad y a cada profesional que estuvo de guardia durante este Año Nuevo. “Gracias por su compromiso, su vocación y su presencia en un momento tan significativo, cuidando la vida desde el primer instante”, enfatizaron desde el nosocomio.
“Cada nacimiento renueva la esperanza y nos recuerda por qué estamos acá: acompañar, cuidar y estar, siempre”, concluyeron.