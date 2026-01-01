Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

El bebe nació a la 8:01 horas, por parto natural, con 2.820 gramos, convirtiéndose en el tercer bebé del año en el hospital Santa Rosa

En las primeras horas del 2026, el hospital Santa Rosa celebró la noticia “que llena de emoción y esperanza”. Así anunciaron desde el nosocomio la llegada de Benjamín Nicolás. El bebe nació a la 8:01 horas, por parto natural, con 2.820 kilogramos, convirtiéndose en el tercer bebé recién nacido del año, en el hospital Santa Rosa de Chajarí.

Desde la Dirección del Hospital Santa Rosa de Chajarí, Daniel Benítez saludó a la familia, deseando un muy feliz Año Nuevo, “acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia”, indicaron según publica Chajarí al Día.

Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Benjamín primero bebé 2026 Chajarí (1)

Reconocimiento

Además, expresaron un reconocimiento especial a todo el equipo de Maternidad y a cada profesional que estuvo de guardia durante este Año Nuevo. “Gracias por su compromiso, su vocación y su presencia en un momento tan significativo, cuidando la vida desde el primer instante”, enfatizaron desde el nosocomio.

“Cada nacimiento renueva la esperanza y nos recuerda por qué estamos acá: acompañar, cuidar y estar, siempre”, concluyeron.