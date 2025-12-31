Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Tras la salida de su goleador Juventud Unida incorporó a un atacante con experiencia en el ámbito del ascenso.

Juventud Unida de Gualeguaychú sumó a su plantel al experimentado delantero Alan Murialdo para encarar la tercera fase del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El flamante atacante del Decano proviene de Olimpo de Bahía Blanca, equipo con el que compitió en el Torneo Federal A.

El centrodelantero, de 33 años, ocupará la vacante producida por la salida del paraguayo Luis Felipe Rivarola. El atacante, que anotó dos goles en seis juegos disputado con la camiseta de Juventud Unida, firmó para Deportivo Maipú de Mendoza, rival de Patronato en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Un atacante que conoce lo que es pelear por el ascenso

Murialdo fue el goleador y una de las figuras del equipo de Racing de Córdoba, que logró el ascenso del Federal A a la Primera Nacional (segunda división) en 2022. En aquella campaña, le convirtió a Juventud dos goles: uno en la goleada como visitante 3-0 y otro en el triunfo 4 a 1 como local.

Abrochada la llegada de Murialdo, la dirigencia de Juventud y el cuerpo técnico analizan la posibilidad de incorporar un volante central.

Cuando disputará Juventud Unida su próximo encuentro

Juventud Unida visitará este domingo Defensores de Pronunciamiento, en el encuentro que abrirá los cuartos de final de la Región Litoral Sur. El partido se jugará en el estadio “Delio Cardozo” y comenzará a las 20. La revancha se jugará en el estadio La Vía, el domingo 11 con horario a confirmar.