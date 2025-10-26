El horóscopo para este domingo 26 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente que no es como tú, sin haberla conocido bien antes. En la variedad está el gusto.

Horóscopo de este viernes 24 de octubre de 2025

Salud: Debes parar un poco la máquina y realizar alguna que otra actividad reconfortante. Quizás puedas intentar con algo de ejercicio en tu hogar.

Amor: Aléjate de esa persona que no te conviene. Te necesita para aparentar cierta situación, pero no la conduce un verdadero afecto.

Dinero: Es probable que algunos desacuerdos con jefes y colaboradores se presenten el día de hoy. Tómalo con calma y aprende a escuchar.

Tauro

Hoy no te sientes inspirado para reflexionar. Te estás dispersando y acabará por no servirte para nada todo lo que haces.

Salud: Deja espacio para la gratificación, más allá de las obligaciones. Muéstrate flexible ante los cambios, así manejarás la situación por el camino acertado.

Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones, servirán para hacerlas más perfectas cuando pasen los momentos peligrosos.

Dinero: Te costará desprenderte de bienes materiales, pero con el tiempo te darás cuenta de qué es lo mejor. Invierte inteligentemente.

Géminis

Tu energía podría comenzar a flaquear, ya que intentas hacer demasiadas cosas a la vez. Comienza a replantear las prioridades.

Salud: Sabes que puedes más y encuentras refugio en tus ilusiones. Si entiendes las dificultades desde otro lugar, vivirás los momentos con intensidad.

Amor: La calidez de los encuentros favorece el futuro de la pareja. Aunque te cueste, toma la iniciativa sin inhibiciones.

Dinero: Suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesten a la estabilidad a largo plazo.

Cáncer

No te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones.

Salud: El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.

Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos.

Dinero: Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. Así, será imposible generar ahorros.

Leo

Es momento de cosechar lo que sembraste, adelante, no dudes y hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de una decisión.

Salud: Las grandes cosas de la vida sólo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, no permitas que te la arrebaten sin dar batalla.

Amor: Los planes que tenías para hoy no se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para pasar un buen momento con tu pareja.

Dinero: Tus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de los profesionales a cargo.

Virgo

Trabajarás hasta el cansancio en la jornada de hoy. Pero luego verás grandes avances en tus proyectos.

Salud: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.

Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.

Dinero: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas.

Libra

Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.

Salud: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Dinero: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.

Horóscopo Astrología signos Zodiaco.jpg Horóscopo

Escorpio

Tus hijos sacan lo mejor que hay en ti pero, en ocasiones eres demasiado posesivo. Recuerda que el amor brinda alas, no las corta.

Salud: Es importante cuidar la dieta, comer sano y evitar los excesos. Un poco de ejercicio también ayudará a equilibrar tu mente.

Amor: Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No conviene que te conozcan así.

Dinero: Sin demasiados preámbulos, podrás adaptarte a nuevos entornos laborales, donde tomarás decisiones insólitas sobre cambios de rubro.

Sagitario

Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer.

Salud: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.

Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.

Dinero: Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras excesivamente ambicioso.

Capricornio

Etapa muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Es aconsejable que seas prudente ante cualquier decisión.

Salud: Día de gran apertura, de búsqueda de nuevos paisajes. Con tantas cosas por descubrir, la jornada se te hará corta y con un final inesperado.

Amor: Intenta conciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú, un poco el otro, y así irán construyendo algo más valioso que lo actual.

Dinero: La estabilidad es tu lema y para ello trabajas diariamente sin prisa y sin pausa. Sabes que de alguna manera la recompensa llegará.

Acuario

Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de hablar con tus amigos. Recordarán con alegría viejos tiempos.

Salud: Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.

Amor: Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos.

Dinero: Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito.

Piscis

Etapa muy propicia para dar rienda suelta a tus fantasías, que se intensificarán y te pueden favorecer en algunos aspectos de tu vida.

Salud: Cómprate un CD de música relajante y escúchalo hoy durante todo el día. Verás cómo te cambia la cara y el ánimo.

Amor: La generosidad de tu pareja está abierta a escuchar cualquier reclamo de tu parte. No algo es menor y habla de cuánto te quiere.

Dinero: Los juegos de azar son un entretenimiento agradable, pero si se transforman en una costumbre compulsiva debes dejarlos.