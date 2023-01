¿Dónde está Messi? Crearon un juego para ubicar al campeón

El llamativo look de Messi para recibir el año nuevo

DÓNDE ESTÁ MESSI 2.jpg Crédito: Franco Monterosso y Juan Ignacio Pegoraro

" Creemos que la respuesta a '¿Dónde está Messi?' ya la respondió el mismo. Pero para quienes preguntaban hasta hace poco, es que hicimos este libro y lo hicimos bien sencillo, porque si antes no lo veían, después de Qatar 2022, seguro no lo quieran ver más", afirmó Monterosso en la red social laboral LinkedIn. En lugar de lamentarse y hacer caso a los insultos, la Scaloneta se volvió imparable y se destacó frente a México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y, finalmente, la sufrida final con Francia que finalizó con una épica definición por penales, que consagró a la albiceleste con la copa después de 36 años.

DÓNDE ESTÁ MESSI 4.jpg Crédito: Franco Monterosso y Juan Ignacio Pegoraro

La divertida propuesta salió a finales de diciembre. "Es que queremos acercarles esta guía, ayuda o apertura de ojos. Messi estuvo siempre, cuando se lo elogiaba y cuando se lo criticó. Siempre estuvo. Una sola vez no dijo presente, pero al instante y por las cartas de los chicos y chicas que le pedían que no abandone, volvió. Y otra vez dijo 'acá estoy' pero esta vez para enseñarnos a no rendirnos frente a las críticas", explicaron los creadores en la contratapa del libro.

La dupla sólo imprimió 10 ejemplares que estuvieron disponibles a través de la plataforma de venta online, Mercado Libre. Lamentablemente, ya no estarán disponibles: "Ya se vendieron los que había y, al igual que Messi, no va haber otro igual", indicó Monterosso.