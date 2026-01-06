Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Gastroenteritis

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

La gastroenteritis es una inflamación del tracto digestivo que se ve con mayor frecuencia durante el verano. El Ministerio de Salud brindó recomendaciones

6 de enero 2026 · 12:39hs
El Ministerio de Salud recordó que la época de verano es uno de los momentos del año en los que aumentan las consultas por gastroenteritis. Por lo tanto, es fundamental conocer y respetar los principales cuidados para prevenir estos cuadros que suelen afectar especialmente a los más pequeños.

Síntomas

Desde el área de Infancia de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de CONE y Regionalización Perinatal, se explicó que la gastroenteritis es una inflamación del tracto digestivo que provoca síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Es una enfermedad común, especialmente en niños, que se caracteriza por deposiciones frecuentes con heces sueltas o acuosas, pérdida de apetito, cólicos y, principalmente, deshidratación por la pérdida de líquidos.

Medidas de cuidado

Una de las principales estrategias para prevenir los cuadros más severos de gastroenteritis es recibir la vacuna contra el rotavirus, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, de carácter obligatorio y gratuito, que se administra a los dos y cuatro meses de vida.

Asimismo, las medidas de prevención están fuertemente vinculadas a una adecuada higiene, tanto personal como en la manipulación de alimentos:

  • Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Consumo de agua segura (potable o previamente hervida).
  • Higiene de frutas y verduras (las verduras deben ser cocidas y las frutas, peladas u horneadas).
  • Cocción completa de carnes (evitar carnes rojas o crudas).
  • Uso de utensilios diferenciados para manipular carne cruda y otros alimentos.
  • Mantenimiento de animales domésticos en buen estado de salud y desparasitados.
  • Evitar el consumo de alimentos refrigerados si no se ha mantenido adecuadamente la cadena de frío.
  • Continuar la lactancia materna, ya que reduce el riesgo de que la diarrea se agrave o que dure más tiempo. Puede aumentarse la cantidad de veces que toma.
A la vez, es importante mantener una dieta astringente porque acelera la normalización de la digestión y absorción de nutrientes y favorece la hidratación. Deben evitarse azúcares, grasas, fritos, snacks y bebidas azucaradas, entre otros productos; como también las infusiones, como los tés de manzanilla, anís y paico, ya que los mismos pueden generar intoxicaciones agravando aún más el cuadro de base.

Finalmente, se señaló que se trata de una enfermedad prevenible pero con alto impacto sanitario, por lo que la consulta precoz al centro de salud más cercano es fundamental para evitar complicaciones.

