¿Buscas la mejor forma de descargar videos? ¡Prueba Snaptube!

Para aquellos que les gusta ver videos de plataformas en línea o redes sociales, a veces, es posible que prefieran verlos sin conexión. Pero, por supuesto, no sin una razón valedera.

Una de las razones puede ser la inestabilidad de la conexión a Internet. Otra razón puede ser que ver vídeos online agote aún más tu plan móvil (datos móviles). Especialmente si tu plan móvil está a punto de agotarse, la mejor solución es sin duda descargar el vídeo primero, entonces podrás verlo repetidamente sin preocuparte por el consumo de datos.

Esta es una reseña sobre APK Snaptube, una aplicación para descargar vídeos

snaptube 1.jpg

Breve reseña de Snaptube

Snaptube es una aplicación gratuita para Android que se puede utilizar fácilmente para descargar vídeo y música de varias plataformas de streaming o redes sociales de forma gratuita.

Algunas de las redes sociales que Snaptube soporta son Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, etc. En cuanto a las plataformas de streaming, es compatible con Dailymotion, Korean Show, Vevo, Funnyordie, etc. También podemos añadir el sitio manualmente si no aparece.

Estos son los pros de Snaptube:

Soporta varias calidades de vídeo

Con Snaptube, se puede elegir la calidad de vídeo en función de nuestras preferencias, ya sea en baja calidad como 360p o 480p, o en calidad HD como 720p a 1080p.

No tienes limitación para descargar

Esta aplicación es muy adecuada para ti que todavía estás pensando qué vídeo descargar. Simplemente, deja de pensar en ello y descárgalos todos primero, ya que Snaptube no te pone ninguna limitación.

Protegido por la máxima seguridad

A diferencia de otras plataformas que pueden dañar tu dispositivo instalando automáticamente archivos irrelevantes, Snaptube está protegida por las mejores compañías antivirus como McAfee y Avast. Por lo tanto, ningún malware, virus o amenaza puede ser instalado en tu dispositivo.

Soporta conversión de vídeo a audio

Si solo quieres descargar el audio del vídeo, Snaptube también te permite hacerlo sin complicaciones. Solo tienes que elegir el formato de audio MP3 o M4A antes de pulsar el botón de descarga. Esto guardará automáticamente tu vídeo en formato MP3.

No es necesario registrarse previamente

Una vez instalada e iniciada la aplicación, no se necesita ninguna información personal, como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, y podrás disfrutar de los servicios al instante.

Rápido y sencillo

Aunque sea la primera vez que utilizas un descargador de vídeo, no te confundirás, ya que Snaptube tiene una interfaz de usuario muy sencilla. Todo lo que tienes que hacer es copiar y pegar el enlace y, en unos segundos, el vídeo se guardará en tu dispositivo.

Sin embargo, si todavía te preocupa que puedas estar confundido acerca de cómo usarlo, a continuación, se presentan los tutoriales sencillos que puedes seguir. Es extremadamente simple y fácil.

snaptube 2.jpg

Cómo descargar vídeos con Snaptube

Paso 1. Descarga e instala Snaptube

Ve a la página oficial de Snaptube y descarga el APK. Una vez descargado, sigue las instrucciones en pantalla para instalar el APK en tu dispositivo.

*Por favor, ten en cuenta que como Snaptube Amarillo no se instala desde la Play Store, está etiquetada como una app de terceros, por lo tanto, tienes que hacer un paso adicional concediendo el permiso de instalación desde una fuente desconocida.

Paso 2. Buscar los vídeos

Hay dos opciones para buscar vídeos en el sitio web. La primera opción es escribir las palabras clave directamente en la barra de búsqueda y esta buscará los vídeos por ti. La segunda opción es elegir primero uno de los sitios proporcionados y luego buscar los vídeos.

Paso 3. Transmitir y descargar el vídeo

Una vez cargada la aplicación, verás una lista de vídeos en tu pantalla. Simplemente, pulsa en la miniatura para verlo y reproducirlo online.

Alternativamente, si quieres descargar el vídeo, simplemente pulsa en el botón de descarga debajo del vídeo, elige el formato (MP4 o MP3 junto con su calidad), y pulsa de nuevo en el botón de descarga. Espera un momento mientras se procesa el vídeo.

snaptube 3.jpg

Para terminar:

Arriba está la revisión de Snaptube, una plataforma de descarga de vídeo que es gratuito y fácil de utilizar. Hemos enumerado sus ventajas junto con un tutorial sobre su uso. ¡No esperes más y pruébalo ahora!

Snaptube sin duda te ofrece la mejor manera de descargar vídeos de cualquier plataforma disponible en Internet.