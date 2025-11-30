Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

La intendenta de Alcaraz, Yamila Acedo, contó a UNO que este 2025 es la décima edición de la fiesta que homenajea a todas las quinceañeras.

En Alcaraz, celebrar los 15 no es un privilegio ni una excepción: es un derecho simbólico que la comunidad decidió abrazar. Desde hace casi diez años, el municipio impulsa un programa que garantiza que todas las jóvenes de la localidad puedan tener su fiesta, sin importar su situación económica o contexto familiar.

Con el tiempo, la iniciativa se consolidó como un gesto colectivo que expresa pertenencia, igualdad y arraigo cultural.

Este 2025, la celebración tendrá como protagonistas a Briana, Aldana, Clarisa, Suyai, Maia, Adelina, Ailen, Vanina, Agostina, Gianna, Daisy y Daira, quienes compartirán la tradicional noche de vals, música y emoción junto a sus familias y la comunidad.

La intendenta Yamila Acedo destacó que el programa se sostiene gracias a un trabajo mancomunado entre el municipio y las familias. “Es una fiesta que no sólo celebra una edad, sino que reúne a todo el pueblo alrededor de nuestras jóvenes. Es un gesto que fortalece la identidad y el sentido de comunidad”, afirmó.

La gran noche será el sábado 6 de diciembre a las 21 en la Plaza Primera Junta, donde el pueblo volverá a reunir para vivir una celebración que ya se convirtió en un sello distintivo de Alcaraz.

La localidad tiene actualmente 4.500 habitantes.

La intendenta Yamila Acedo, en diálogo con UNO brindó detalles sobre la décima edición de este evento que se realizará en la plaza principal el próximo fin de semana, tras ser postergado por pronósticos de lluvia.

Acedo explicó que el objetivo del municipio no es solo realizar un evento, sino asegurar la plena participación de cada joven. “Es más, nosotros muchas veces a las chicas que no tienen vestido se los conseguimos para que se sientan cómodas”, reveló la intendenta.

Un sueño inolvidable

La jefa comunal, quien fue profesora antes de asumir su cargo, comentó que la idea de institucionalizar la fiesta surgió de una necesidad observada en el ámbito social y educativo.

Notaron que muchas jóvenes se “embalaban mucho” con la idea de su fiesta de cumpleaños, pero ésta “no se llegaba a concretar por diferentes motivos”.

Ahora, con la décima edición a punto de concretarse, la celebración se consolidó como un motor social. “Los 15 años son una etapa inolvidable en la vida de las adolescentes.

El rol del municipio, que costea totalmente los gastos (desde el decorado y el servicio de lunch, hasta el brindis y la torta), es eliminar las barreras económicas para que las jóvenes puedan vivir el momento sin preocupaciones. La premisa fundamental es: “Que ni las chicas ni sus familiares vayan a pasarla mal, todo lo contrario, sino que puedan ir y disfrutar el evento”.

A plaza llena

Tras notar que lugares cerrados como el SUM municipal no acompañaban la gran concurrencia, el evento se mudó a la plaza.

“Habíamos intentado hacerlo varias veces en lugares cerrados, notábamos que no acompañaba mucho la gente, entonces lo llevamos a nuestra plaza y se llena. La verdad que un evento hermoso”, afirmó la intendenta.

Esta apertura convierte la celebración en una verdadera “fiesta de pueblo”.

Asiste todo el pueblo y hasta ha participado “gente de afuera también” porque la actividad se publicita constantemente.

La planificación anual del evento, que incluye reuniones con las familias, facilita la integración. Acedo destacó el proceso previo:

“Esto de tener que ir con las familias hablándolo previamente durante el año, hace que a fin de año lleguemos todos muy unidos. Si no nos conocíamos, nos conocimos durante todo el año porque nos vimos en todos los encuentros organizativos”.

La intendenta enfatizó que la familia es un “actor principal” en este proceso, que busca generar vínculos y lograr que las chicas “empiecen a hacerse más conocidas, hablarse más”.

Asegurado por decreto

La perdurabilidad de la fiesta de 15 está grabada en piedra. La intendenta recordó que, un año después de su primera edición en 2015, se estableció el Decreto 46/16.

“Hay un decreto que es el 46/16 donde ya se deja estipulado que todos los años el municipio debe hacer el evento”, explicó Yamila Acedo.

Este compromiso permitió que jóvenes, incluso de familias humildes que ya no viven en la localidad, regresen a su “pueblo natal” para festejar, ya que no habían tenido la posibilidad anteriormente.

Concluyendo su intervención, Acedo resumió el valor de la iniciativa para su gestión: “Es un evento que nos llena de orgullo, es una manera de acompañar a los jóvenes del pueblo y valorar sus momentos especiales”.

Este año, todas las participantes son de Alcaraz y, al igual que en las ediciones anteriores, cada una recibirá un obsequio de la Municipalidad, además de participar en un sorteo por un premio principal.