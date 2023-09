Abuso sexual en las infancias: Cómo actuar

ABUSO SEXUAL INFANTIL GUÍA PARA MEDIOS.jpg

La integrante de ASI Basta explicó que "Hay antecedentes en la provincia, de hace unos años atrás, de personas que han sido procesadas por este delito. Adultos que captaban niños de su entorno, del barrio". Es por eso que planteó que hay que tener en cuenta que los niños son abusados dentro de los ámbitos más íntimos y vulnerables: "Nosotros, como adultos, pensamos que los niños están en un buen cuidado en la escuela, en la casa, en la iglesia, en los clubes. Ellos se sienten protegidos pero es allí donde ocurren la mayoría de los abusos sexuales". Sin embargo, resalta que en todo lugar donde haya un niño, puede haber un abusador. "En los allanamientos de Paraná, se encontró material pornográfico con niños abusados, y esto ocurre en todos lados y a toda hora".

¿Pornografía con niños, Pornografía infantil o Explotación sexual de niños/as?

Fertonani explicó que para la asociación el término "Pornografía Infantil" no sería el adecuado ante estos casos de abuso sexual infantil porque, según el lenguaje jurídico, la palabra Infantil refiere a un adjetivo calificativo: "No podemos calificar como infantil una pornografía o un abuso sexual. Entendemos que se nombra, se dice y se crea. En estos casos nos referimos a pornografía utilizando niños, o más bien, pornografía con niños sería el termino correcto".

Sin embargo, según el Ministerio Público Tutelar de la Provincia de Buenos Aires el término correcto que se debiera utilizar es el de Explotación Sexual Infantil. En cuanto a la distinción entre un abuso sexual o la pornografía con niños, la integrante de ASI Basta indicó que en el segundo caso la única diferencia es que se materializa a través de fotos o videos dicho abuso sexual.

La asesora General Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, Yael Bendel coincide y agrega: "Las palabras no sólo denotan sino que también connotan, por ello es importante que en virtud de mejorar nuestro servicio de justicia también incorporemos a nuestro trabajo cotidiano un lenguaje que incluya formas más adecuadas a la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta resolución obedece a tres ejes centrales el primero es darle un enfoque de derechos humanos, el segundo es una perspectiva de infancia propia del actual sistema de protección que determina que la niña o el niño son las víctimas y por último, incorporar un lenguaje que identifique con claridad los delitos a los cuales nos referimos".

La Resolución también señala: "en materia de derecho, si bien los conceptos y términos jurídicos deben contener una precisión técnica que permita reflejar el significado que se les asigna, ello no impide que puedan (y deban) ser sujetos a modificaciones propias de un dinamismo que incorpore el uso de términos más adecuados a los cambios de paradigma vigentes". También indica que aún hoy subsisten otros términos que pueden tergiversar el fenómeno que definen. Tal es el caso de “pornografía infantil”, “abuso sexual infantil”, “prostitución infantil” y “trabajo infantil” los que no representan íntegramente la gravedad de estos delitos y puede dar lugar a erróneas interpretaciones que impliquen estigmatizar, alterar o invisibilizar el fenómeno que describen. Estas acciones son producidas por una persona adulta contra niñas, niños y adolescentes y representan aberrantes violaciones a los derechos humanos contra ellos.

Así Basta

La Asociación Civil ASI Basta se creó en 2015 en Paraná ya que hasta el momento no existía un grupo que trabajase con la temática de abuso sexual en las infancias cuyo objetivo es la prevención de estos casos: "Nuestra idea es en primera instancia concientizar sobre la temática para que esté en la agenda de la gente constantemente y, sobre todo, en la agenda de los niños".

ASI Basta se dedica a acompañar a los niños, niñas que hayan sufrido un abuso sexual en las infancias y adolescencia (a quienes llaman sobrevivientes) y/o a las familias en el proceso de llevar una causa de este delito en la Justicia: "Quienes lo deseen, pueden contactarnos por mensaje y les haremos guías basadas en cómo y donde denunciar estos casos. Además, en nuestra página web hay mucho material para poder identificar un abuso. Porque no solo una señal en la conducta determina si el niño o niña sufre un abuso sexual". Por eso, desde la asociación indican que es importante que la población sea un protector/a de un niño/a.

Conductas y prevención

Por otra parte, Fertonani explicó que a los niños y niñas siempre hay que creerles ya que a ellos les cuesta poner en palabras una situación violenta como la del abuso si es que jamás la vivieron: "Muchas veces la situación se expresa a través de dibujos, gestos, juegos agresivos o asexuados. Los niños no siempre lo cuentan con palabras pero siempre lo manifiestan". En ese marco, dijo que el abusador utiliza muchísimas herramientas que le da superioridad frente a un niño. Pero estos, al comenzar a sufrir un abuso sexual cambian sus actitudes y conductas: "Por ejemplo, niños que eran divertidos y pasan a ser retraídos, o los niños muy apocados, que no tienen contacto con otros. Cuando ellos no quieren estar con una persona, ir a cierto lugar, a cierta casa o a la escuela, hay que prestar atención".

"Principalmente tengamos en cuenta que los niños que pueden ser victima de la situación de abuso, pueden ser niños vulnerados en sus derechos, por su entorno de pobreza o por vulnerabilidad afectiva o de contacto, personas con discapacidad o que estén solos y necesiten afecto", indicó Fertonani y agregó que es muy amplio el espectro de posibilidades.

Además, aclaró que todo aquel que sospeche de una situación de abuso sexual en una infancia, tiene el deber de informar y prevenir: "Si hay sospecha de una conducta de explotación sexual en las infancias y no se lo denuncia, también comete un delito". Se trata de familiares, vecinos, amigos, personal docente, de salud, cualquier persona que se encuentre frente a esta situación. Las denuncias se pueden realizar al teléfono 102, en la comisaria más cercana o en Tribunales.