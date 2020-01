Si hay postergación, el Santo vuelve ante el Lobo de Diego

Si bien todavía no hay una resolución oficial al respecto, algo que se puede producir este miércoles en la reunión del Comité Ejecutivo, la Superliga Argentina de Fútbol tiene muchas chances de postergar su reanudación. En principio, el certamen debe volver a disputarse el viernes 24 de este mes, aunque varios clubes mostraron su intención de posponer el comienzo por dos semanas.

Todo nació por el pedido de la mayoría de los clubes implicados, que pidieron demorar el inicio para que no coincida con el Sudamericano Sub 23. La idea es no resentir a los equipos que cedieron jugadores. Claro, ante esto, algunos, como River, pusieron el grito en el cielo porque quieren arrancar ya.

Si la moción de postergar el torneo prospera, se volvería a jugar el primer fin de semana de febrero, pero no con la fecha 17 como estaba previsto originalmente, sino que se saltarían dos jornadas y se pasaría disputar la fecha 19. Si esto sucede, Patronato no volvería ante Banfield en calidad de visitante, sino que tendrá que enfrentar al Gimnasia de Diego Maradona en La Plata. Esto sería el lunes 3 de febrero a las 19 en el Bosque.

¿Que pasará entonces con las jornadas 17 y 18 (estaba programado jugarse entre semana)? Se desarrollarían en el cierre del campeonato, es decir después de la fecha 23.

A todo esto sí se jugará el pendiente entre Independiente y River el domingo, postergado de la jornada 14.

Por otra parte, si hay postergación, la Copa de la Superliga se modificaría y no habría semifinales, sino una final entre los ganadores de cada zona.