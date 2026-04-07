Tragedia al bajar del colectivo: imputado por la muerte de un jubilado dio positivo de cocaína

El resultado de las pericias toxicológicas confirmó consumo de cocaína en el chofer reconfigura la causa por la muerte de Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión: a más de dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste.

La investigación por la muerte de Ricardo Centurión, de 77 años, ocurrida en enero de 2026 en la ciudad de Paraná, sumó en las últimas horas un dato clave que podría modificar de manera sustancial la imputación contra el conductor del colectivo involucrado. Nicolás Hernández, de 40 años, continúa bajo arresto domiciliario mientras la Justicia analiza un posible cambio en la carátula del caso.

El hecho se produjo el 12 de enero, alrededor de las 19, en calle España, entre Italia y Pellegrini. Según se pudo reconstruir, Centurión se encontraba descendiendo de la unidad de transporte cuando el chofer inició la marcha de manera anticipada. Testigos indicaron que incluso otros pasajeros le habían cedido el paso para que pudiera bajar con mayor comodidad.

En ese contexto, y cuando aún se sostenía de la unidad, el colectivo avanzó, provocando que el hombre fuera arrastrado y posteriormente atropellado por la rueda trasera derecha. Las graves lesiones sufridas —principalmente en el hombro y el abdomen— le generaron un sangrado masivo, tanto interno como externo.

Tras el siniestro, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde permaneció internada durante varias horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció cerca de las 22 producto de la gravedad de las heridas.

En un primer momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo, al considerarse que se trataba de una maniobra antirreglamentaria sin intención directa. No obstante, el rumbo de la investigación cambió tras conocerse los resultados de las pericias toxicológicas realizadas al conductor.

El abogado querellante Germán Palomeque, quien representa a la familia de la víctima junto a Pedro Fontanetto, explicó que los estudios confirmaron la presencia de cocaína en el organismo del chofer al momento del hecho. “Esto modifica sustancialmente la situación procesal, ya que deja de tratarse de un hecho meramente culposo”, sostuvo al El Once.

A partir de este nuevo elemento, la querella impulsa que la causa sea recaratulada como homicidio calificado, lo que implicaría un agravamiento en la imputación penal y en las posibles consecuencias judiciales para Hernández.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con la recolección de testimonios y pericias complementarias que permitan esclarecer en detalle cómo se produjo la secuencia fatal. El caso generó fuerte conmoción en la comunidad paranaense y reavivó el debate sobre la responsabilidad en el transporte público y los controles sobre los conductores.