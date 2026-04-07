La lluvia caída durante los últimos días en la región obligaron a los organizadores de la Copa Túnel Subfluvial a suspender los partidos de ida de los cuartos de final, que estaban programados para disputarse durante este miércoles 8 de abril.
Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial
Debido a la lluvia, los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial se postergaron para la próxima semana.
7 de abril 2026 · 21:33hs
De esta manera, los duelos del certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF) se disputarán la próxima semana.
Los enfrentamientos serán Belgrano-Paracao, UNL-Colón, Cosmos FC-Atlético Paraná y Neuquén-Unión.