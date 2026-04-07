Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Debido a la lluvia, los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial se postergaron para la próxima semana.

La lluvia caída durante los últimos días en la región obligaron a los organizadores de la Copa Túnel Subfluvial a suspender los partidos de ida de los cuartos de final, que estaban programados para disputarse durante este miércoles 8 de abril.