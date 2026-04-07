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Independiente Rivadavia logró una histórica victoria ante Bolívar por la Copa Libertadores

Con un gol desde el vestuario -con complicidad de Lampe-, Independiente Rivadavia se impuso 1-0 como local y logró su primer triunfo en el certamen continental.

7 de abril 2026 · 21:20hs
Independiente Rivadavia y su primer triunfo en la Copa.

Independiente Rivadavia y su primer triunfo en la Copa.

Con un gol prácticamente desde el vestuario, Independiente Rivadavia logró una histórica victoria por 1-0 ante Bolívar, la primera de los mendocinos en la historia de la Copa Libertadores. Los de Alfredo Berti impusieron condiciones durante todo el trámite y, desde el minuto de juego, pasaron al frente con un gol en contra de Carlos Lampe, tras un remate de Matías Fernández.

Pudo ser mayor la diferencia, pero a Fernández le anularon el segundo en el complemento, por una posición fuera de juego. De todas maneras, el 1-0 alcanzó y sobró para que la Lepra mendocina haga historia en el certamen continental.

Con el gol de Gabriel Ávalos, Independiente festejó de local.

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